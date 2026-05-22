В медучреждениях Калининградской области в субботу проведут профилактические осмотры

В медучреждениях Калининградской области в субботу, 23 мая, проведут профилактические осмотры. С 9:00 до 14:00 пациентов примут терапевт, акушер-гинеколог, хирург, уролог. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.
Осмотры проведут в рамках акции «Здоровье выходного дня». Жители смогут пройти ЭКГ, забор крови и кала, антропометрию, флюорографию, маммографию, сдать мазки на цитологию. Пациентам проведут лекции и профилактические беседы о сохранении здоровья и ЗОЖ, правильном питании.
В этом году акцию «Здоровье выходного дня» будут проводить по субботам: 23 мая, 20 июня, 11 июля, 15 августа, 19 сентября, 10 октября, 14 ноября, 12 декабря.
Проверить здоровье можно в любой поликлинике региона вне зависимости от места прикрепления: в будни с 8:00 до 20:00, по субботам с 9:00 до 14:00.