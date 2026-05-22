Выксунский Водоканал обязали дать качественную воду через суд

По итогам рассмотрения дела суд обязал АО «Выксунский Водоканал» привести качество питьевой воды в соответствие с установленными нормами. На выполнение требований компании отводится три месяца с момента вступления судебного решения в законную силу. На текущий момент решение суда ещё не вступило в силу.