Выксунский Водоканал обязали дать качественную воду через суд

Выксунский городской суд постановил, что действия АО «Выксунский Водоканал» по поставке питьевой воды ненадлежащего качества являются незаконными. Об этом проинформировала Объединённая пресс‑служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
История дела началась в декабре 2025 года: тогда в Роспотребнадзор поступили жалобы жителей двух жилых домов в рабочем посёлке Ближне‑Песочное. Граждане сообщали о перебоях с подачей воды и её несоответствии санитарным нормам. Проведённые лабораторные исследования подтвердили нарушения требований СанПиН.
После выявления проблем Роспотребнадзор выдал водоканалу предостережение с требованием устранить нарушения. Однако ситуация не изменилась — качество воды осталось неудовлетворительным. В связи с этим надзорное ведомство было вынуждено обратиться в суд.
По итогам рассмотрения дела суд обязал АО «Выксунский Водоканал» привести качество питьевой воды в соответствие с установленными нормами. На выполнение требований компании отводится три месяца с момента вступления судебного решения в законную силу. На текущий момент решение суда ещё не вступило в силу.
