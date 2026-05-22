Студенты Кабардино-Балкарского агровуза победили в национальном конкурсе

Победителями Национального органического конкурса в номинации «Лучший молодежный проект по популяризации органической продукции» стали студенты Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Представленный на конкурс материал был посвящен деятельности производителя органической продукции «Богатый урожай», расположенного в селе Аушигер. Публикация раскрывает историю предприятия, особенности выращивания органических яблок и значение органического сельского хозяйства для устойчивого развития аграрного сектора.
В центре публикации — люди, которые ежедневно работают в садах и обеспечивают производство органической продукции. Через их опыт и профессиональный подход раскрывается важность бережного отношения к земле, сохранения плодородия почвы и поддержания природного баланса. Материал демонстрирует, что развитие органического сельского хозяйства в России является важным направлением аграрной отрасли.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.