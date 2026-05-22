Суд обязал Выксунский Водоканал обеспечить жителей качественной водой

Проблема вскрылась еще в декабре 2025 года, когда в Роспотребнадзор поступила информация о несоответствии воды санитарным требованиям и перебоях с ее подачей в двух жилых домах рабочего поселка Ближне-Песочное. Отбор проб подтвердил нарушения, после чего Водоканалу объявили предостережение о недопустимости нарушений санитарного законодательства. Однако принятых мер оказалось недостаточно, и качество воды осталось прежним.