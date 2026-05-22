В Нижнем Новгороде появятся ночные автобусы

В Нижнем Новгороде готовятся к запуску ночные автобусные маршруты. Ранее жители неоднократно высказывали недовольство нехваткой транспорта в позднее время суток, сообщает Pravda-nn.ru.
Решение открыть ночные линии приняли с учетом пожеланий пассажиров, рассказал заместитель министра транспорта региона Денис Рябинин. Такие маршруты особенно актуальны летом, когда в городе проходит множество фестивалей, концертов и других массовых мероприятий.
С 1 июня начнут работать четыре ночных маршрута, которые будут действовать до 30 сентября. Автобусы будут курсировать с 22:00 до 02:00−03:00. Общественный транспорт будет возить пассажиров от Верхних Печер до автовокзала «Щербинки», от микрорайона «Комсомольский» до станции метро «Парк культуры», от ЗКПД-4 до ЖК «Цветы» и от ЖК «Торпедо» до катера «Герой».
Рядин отметил: благодаря отсутствию пробок в ночное время, расписание не будет нарушаться. Обязательными остановками станут популярные точки с высоким пассажиропотоком — например, площадь Минина и Пожарского и Московский вокзал. Остальные остановки будут осуществляться по требованию пассажиров.
Кроме того, в городе могут появиться автобусы-экспрессы для перевозки людей по протяженным и загруженным направлениям. Но окончательное решение примут только после того, как будет решена проблема нехватки водителей, уточнили в Центре развития транспортных систем региона.
Проблему дефицита кадров уже начали устранять на линиях электробусов. Штат пополняется новыми сотрудниками, и за счет этого в апреле соблюдение графика движения электробусов достигло 96%.
Также были запущены сезонные маршруты для дачников: № 234 (Нижний Новгород, автовокзал ТПУ Канавинский — Сады — Зиняки) и № 234 А (автостанция Городец — село Зиняки). Автобусы ходят по средам, пятницам и воскресеньям, а действовать эти маршруты будут вплоть до 18 октября.
Продолжается и модернизация трамвайной инфраструктуры. Так, завершены работы на перекрестке улиц Ванеева и Надежды Сусловой и теперь там открыто движение. Также возобновилось курсирование трамваев по маршруту № 18. А с 15 мая изменилась схема маршрута № 27: теперь трамваи следуют от Московского вокзала до Черного пруда. До конца мая хотят восстановить прежний маршрут № 27 — с заездом до разворотного кольца на Лапшихе через улицу Белинского.
Обновления коснулись и трамвайных депо: в депо № 2 уже стартовали ремонтные работы. Основной объем запланированных мероприятий рассчитывают завершить до конца текущего года.