В Нижнем Новгороде появятся ночные автобусы

Продолжается и модернизация трамвайной инфраструктуры. Так, завершены работы на перекрестке улиц Ванеева и Надежды Сусловой и теперь там открыто движение. Также возобновилось курсирование трамваев по маршруту № 18. А с 15 мая изменилась схема маршрута № 27: теперь трамваи следуют от Московского вокзала до Черного пруда. До конца мая хотят восстановить прежний маршрут № 27 — с заездом до разворотного кольца на Лапшихе через улицу Белинского.