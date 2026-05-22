Между Сочи и Сухумом выполнили первый в 2026 году рейс морской навигации

Судно «Космонавт Павел Попович» рассчитано на перевозку до 120 пассажиров и развивает скорость свыше 60 км/ч.

Первый в 2026 году рейс между Сочи и Сухумом на судне с подводными крыльями «Космонавт Павел Попович» выполнили в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.

«Это сезонное направление, которое пользуется популярностью у туристов и стабильно востребовано в период навигации. Такие перевозки позволяют перераспределять пассажиропоток, снижать нагрузку на автомобильные и железные дороги и обеспечивают более быстрое и удобное сообщение между курортными городами. В этом сезоне запланировано 35 рейсов, что сделает поездки между Сочи и Сухумом более удобными для пассажиров», — отметил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.

Судно «Космонавт Павел Попович» рассчитано на перевозку до 120 пассажиров и развивает скорость свыше 60 км/ч. На борту предусмотрены условия для комфортного размещения, включая систему кондиционирования, кресла авиационного типа и конструктивные решения, снижающие уровень вибрации. Все пассажиры проходят пограничный и таможенный контроль. Посадка осуществляется на морском вокзале Северного мола в Сочи при наличии документов, необходимых для пересечения государственной границы. Рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.