Карантин по лейкозу крупного рогатого скота установлен в Воротынском округе

Меры направлена на предотвращение распространения и ликвидации очагов.

Источник: Время

Ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота установлены на территории личного подсобного хозяйства в селе Покров-Майдан в Воротынском округе с 23 апреля. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Меры были введены на основании положительного результата серологических исследований на лейкоз крупного рогатого скота у коровы, содержащейся на территории личного хозяйства.

На период действия карантина в эпизоотическом очаге (территория хозяйства) запрещается ввоз восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции, а также совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных. В неблагополучном пункте (территория села Покров-Майдан) запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области существует вероятность возникновения новых случаев заболевания животных бешенством.