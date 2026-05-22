Карантин по лейкозу крупного рогатого скота установлен в Воротынском округе

Ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота установлены на территории личного подсобного хозяйства в селе Покров-Майдан в Воротынском округе с 23 апреля. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Меры были введены на основании положительного результата серологических исследований на лейкоз крупного рогатого скота у коровы, содержащейся на территории личного хозяйства.
На период действия карантина в эпизоотическом очаге (территория хозяйства) запрещается ввоз восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции, а также совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных. В неблагополучном пункте (территория села Покров-Майдан) запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.
Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области существует вероятность возникновения новых случаев заболевания животных бешенством.