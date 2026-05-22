Жуков оценил кавер на песню "Алешка" в исполнении Shaman

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков назвал кавер на песню «Алешка» в исполнении заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) классным прочтением хита и драйвовой роковой музыкой.
Shaman представил свою версию легендарной песни «Руки Вверх!» — «Алешка» в рамках программы «ДОстояние РЕспублики». Жуков в своих соцсетях положительно отреагировал на кавер и поблагодарил артиста.
«Нужно отдать должное — это классное прочтение песни, хорошая и драйвовая роковая музыка. Учитывая, что я рокер в глубине души, мне это очень понравилось, поэтому я и написал: “Ярослав, это было круто”, — сказал он в интервью РИА Новости, говоря о песне “Алешка” в исполнении Shaman.
Shaman — российский певец, автор и композитор родом из Новомосковска Тульской области. Известен своими хитами «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Моя Россия» и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе «Интервидение». По данным ВЦИОМ, на протяжении трех последних лет становился самым популярным российским исполнителем.
«Руки Вверх!» — группа, основанная в 1996 году Жуковым и Алексеем Потехиным. Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х — начала 2000-х годов, прославившись хитами «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы», «Он тебя целует», «Студент» и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.