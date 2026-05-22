Делегация Кот-д’Ивуар приняла участие в конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде

Источник: Живем в Нижнем

Делегация Кот-д’Ивуар посетила Нижегородскую область для участия в конференции ЦИПР-2026. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Представители африканской страны приняли участие в главной пленарной сессии, побывали на выставке и провели деловые переговоры. Министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева отметила, что Нижегородская область уже сотрудничает с Кот-д’Ивуар. Так, регион применяет каучук ивуарийского производства, а на Сормовской кондитерской фабрике используют какао-бобы из этой страны.

В рамках поездки делегация встретилась с представителями Нижегородской областной фармации и Торгово-промышленной палаты. Для гостей также провели обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду.

Напомним, нижегородские власти договорились расширить сотрудничество с Латинской Америкой.