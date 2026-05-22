Андрей Бочаров анонсировал строительство обводного канала под Волгоградом

Как напомнил в ходе рабочей поездки глава региона Андрей Бочаров, комплексное оздоровление поймы стартовало в 2014 году, когда уровень её обводнения составлял всего около 40%. За десять лет в волжском бассейне расчистили более 220 км водных объектов, реабилитировали около 1,4 тысячи га ериков и озёр. В общей сложности восстановлен 101 водный объект, построено 77 водопропускных сооружений.