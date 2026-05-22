Андрей Бочаров анонсировал строительство обводного канала под Волгоградом

Волжская ГЭС с 11 апреля работает в режиме специального попуска воды в низовья Волги. На днях гидроузел перешёл на уровень «рыбохозяйственной полки». Всего в 2026 году прогнозируется сброс в объёме 119,3 кубических километра — значительно выше среднемноголетних значений. Но эффективно использовать поступающую воду позволяет подготовленная инфраструктура.
Как напомнил в ходе рабочей поездки глава региона Андрей Бочаров, комплексное оздоровление поймы стартовало в 2014 году, когда уровень её обводнения составлял всего около 40%. За десять лет в волжском бассейне расчистили более 220 км водных объектов, реабилитировали около 1,4 тысячи га ериков и озёр. В общей сложности восстановлен 101 водный объект, построено 77 водопропускных сооружений.
Мониторинг показывает — работа была проделана не зря. За последние два-три года вода вернулась во многие объекты поймы, которые раньше испытывали серьёзный дефицит.
Губернатор подчеркнул: останавливаться нельзя. До 2030 года предстоит построить ещё 62 гидротехнических сооружения. Но главное — реализация проекта обводного канала, который уже прошёл госэкспертизу. Он позволит регулировать наполнение поймы не только в половодье, а круглый год.
«Нам бы хотелось сделать так, чтобы Волго-Ахтубинская пойма навсегда решила проблемы с обводнением», — заявил губернатор.
В завершение Бочаров обратился к жителям и гостям региона с просьбой не мусорить в пойме.
Ранее стало известно, что Росводресурсы скорректировали работу Волжской ГЭС до 10 июня.