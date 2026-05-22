СМИ: США и Иран «практически согласовали» финальный проект соглашения

В среду и четверг появилась противоречивая информация о ходе переговоров между США и Ираном. Саудовский канал Al Arabiya English со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Тегеран и Вашингтон предпринимают «серьезные усилия по доработке финального проекта соглашения», а командующий пакистанской армией может отправиться в Иран, чтобы объявить о завершении работы над окончательным проектом. Издание также сообщило, что следующий этап переговоров пройдет в Исламабаде после окончания сезона хаджа.