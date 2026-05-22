СМИ: США и Иран «практически согласовали» финальный проект соглашения

В среду и четверг появилась противоречивая информация о ходе переговоров между США и Ираном. Саудовский канал Al Arabiya English со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Тегеран и Вашингтон предпринимают «серьезные усилия по доработке финального проекта соглашения», а командующий пакистанской армией может отправиться в Иран, чтобы объявить о завершении работы над окончательным проектом. Издание также сообщило, что следующий этап переговоров пройдет в Исламабаде после окончания сезона хаджа.
Иранский источник, близкий к переговорной группе, сказал The Hormuz Letter, что заявления об «окончательном проекте» соглашения — «откровенная ложь».
«У Ирана нет желания даже продолжать переговоры. Конфликт может возобновиться в любой момент», — добавил он.
При этом другой иранский чиновник заверил эмиратскую газету Gulf News, что участники переговоров «очень близки» к достижению взаимопонимания.
В четверг Дональд Трамп поставил жесткий ультиматум: «Мы собираемся либо убедиться, что у них (Ирана) нет ядерного оружия, либо нам придется пойти на очень радикальные меры». При этом госсекретарь США Марко Рубио вечером в четверг заявил, что поступают «некоторые хорошие сигналы» от мирных переговоров с Ираном, пишет американский канал CNBC.
Вырисовывающаяся картина говорит о глубокой неопределенности на переговорном треке, считает индийское издание NDTV.
На данный момент окончательная сделка остается абсолютно неподтвержденной и обе стороны предлагают резко расходящиеся версии того, как обстоят дела, резюмирует NDTV.