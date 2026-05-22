«Каждый концерт — как последний»: Евгений Лебедев о жизни, музыке и «ЛондонParis»

Для многих калининградцев (причем не в одном поколении) «ЛондонParis» — легенда. Группа выступала в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, Литвы, Германии, появлялась на одной сцене с Andy Fletcher, Camouflage, Марком Алмондом, Melotron и многими российскими артистами, принимала участие в фестивалях Wave-Gotic-Treffen, «Мегахаус», фестивале журнала Play. Журналист «Нового Калининграда» Оксана Майтакова поговорила с лидером «ЛондонParis» Евгением Лебедевым о музыке, работе на радио, семье и о «прекрасном жестоко».
От автора:
Февраль 2000 года, я вернулась в Калининград после учёбы во Владивостоке и работы в Москве. Меня, начинающего журналиста, взяли в службу информации легендарной радиостанции «Балтик Плюс» (что на тот момент было просто фантастическим успехом). И вот, диджей Евгений Лебедев периодически «сидит на смене» за пультом: выходит в эфир, ставит песни, беседует с именитыми музыкантами, общается с радиослушателями. Открывает нам, журналистам, дверь в студию, «выводит» в прямой эфир новости. Спустя несколько месяцев мы с коллективом идеи на «Вагонку» на концерт «ЛондонParis». И я вижу на сцене… Евгения Лебедева. Оказалось, что я работаю и практически ежедневно общаюсь с калининградской легендой! И вот спустя 26 лет мы встретились снова. Разговор получился интересным, публикуем его без вопросов журналиста — они здесь просто лишние.
О детстве.
— Родился я в Калининграде 23 мая 1976 года, жил и живу в центре. Немецкий дом, где я родился и где прошел первый год моей жизни, на Карла Маркса, — этот дом до сих пор стоит. У меня даже есть фотография еще молодых моих родителей около этого дома. Потом мы переехали и жили в новом пятиэтажном доме… Когда меня спрашивали, где я живу, отвечал: улица Зоологическая, напротив обезьянника. Лоджия выходила прямо на окна обезьянника и фонтан зоопарка.
Учился в школе № 18 в центре города. До сих пор считаю весь район «своим», не представляю, как можно съехать отсюда. Сколько меня ни заманивай, нет другого района в Калининграде, куда можно уехать.
Папа ходил в моря одно время, был рыбаком, потом пытался заниматься бизнесом. Мама всю жизнь проработала в аптекоуправлении. Она приехала в Калининград после окончания учёбы, а отец — сразу после войны, со своей мамой, братом и сестрой. Папа рассказывал, что видел, как взрывали Королевский замок, как стояли солдаты в оцеплении, как плакали люди, говорили: «Что ж вы делаете?».
Я, кстати, коренной житель. На днях поднимал историю семьи и выяснил, что мой прапрадед служил участковым полицейским в городе Владиславов в Сувалкской губернии в начале XX века. Об этом даже есть запись в хрониках, датированных 1903 годом. На тот момент эта территория была частью Российской Империи. Сейчас конкретно этот город по-другому называется и это часть Литвы. Но когда мне говорят, типа, «вы тут все понаехавшие», говорю: «Я отсюда, это моя земля, это моя родина».
О первых уроках музыки.
— У меня музыкальное образование, я закончил музыкальную школу им. Шостаковича на ул. Комсомольской по классу баяна, это был основной инструмент. Изначально в музыку я отдал себя сам. Без участия родителей. Где-то в классе втором, по-моему, в школу пришёл какой-то дядечка. Не помню, как его звали. У него в парке Калинина был кружок аккордеонистов-баянистов. Моя школьная учительница знала, что я очень хочу музыкой заниматься… Уже не помню почему, но знала. Сказала этому дядечке, он меня записал, пригласил в кружок в парке. Родителям я тогда побоялся говорить, пошёл сам. Он мне показал, как играть, дал какие-то задания. И я дома вырезал из картона клавиатуру баяна, нарисовал там клавиши и месяц по этим картонкам занимался. Чтобы платить за занятия, экономил на завтраках или обедах.
Через месяц дядечка понял, что что-то не то, пришёл ко мне домой, дал разнос. Родителям сказал: у вас ребёнок хочет музыкой заниматься, а вы ему не даёте. А они ничего не знали. И после этого родители меня решительно взяли за руку и отвели в музыкальную школу. Причем это был уже октябрь, дети учились вовсю. Но меня приняли без экзаменов. Песенку спел, что-то там сыграл, и меня взяли. Получается, играл на баяне, в музыкальной школе еще было общее фортепиано. Играл на бас-гитаре в нескольких коллективах в музыкальной школе. И гитару сам освоил. Акустическую мне подарили, но мы ещё тогда в ЛТО съездили и на первые деньги, которые там заработали, в 13 лет купили себе гитары «Урал».
Как образовалась музыкальная группа.
— 1989 год, нам по 13 лет. Пришел в нашу школу из Дома пионеров на Комсомольской человек (его звали Констанин Алтухов) и пригласил всех желающих в кружок вокально-инструментального ансамбля. А я тогда болел. Был у меня друг, одноклассник Олег Приходько, он пришел ко мне домой и говорит: «Я там сказал, что мы хотим…» Олег привёл Тюму (Андрея Тимофеева), они жили в одном дворе, Малого Серегу на клавиши, земля ему пухом. И был ещё такой Витёк. Вот про судьбу Витька я не знаю, если честно. Он был старше нас и первый откололся. А мы дальше как-то стали двигаться. Помню точно, что 15 сентября 1989 года собрались и на первой же репетиции сыграли песню «Звезда по имени Солнце». Это я помню очень хорошо. «Кино» мы знали почти все песни.
О Depeche Mode.
— Depeche Mode (DM) мы играли уже начиная где-то 1997-го или 1998 года. Тогда у нас был ещё не «ЛондонParis», была группа «No Man’s Land». И это был чистый фан. Давайте «по фану» попробуем, прикольно, интересно… Мне вообще казалось, что в Калининграде тогда не очень русская музыка заходила. Слушали польские радиостанции и то, что моряки с собой привозили, Я не говорю, что не слушали «Кино». Тоже слушали. Но всё равно больше почему-то слушали музыку нерусскую, правда.
С 1998 года я пропустил у Depeche Mode только Memento Mori (15-й альбом, вышел в 2023 году). Был на всех турах, на некоторых даже по два раза — так получилось. Но очень сомневаюсь, что будет ещё один тур… Нет, охотно верю, что они будут песни записывать, ещё альбомы будут… Но что будет прям двухлетний мировой тур, как они ездили последние годы, сомневаюсь… Хотя.. Всё может быть. Тем более что это же, как можно сказать, «дойная корова», она же должна кормить детей и внуков. Музыканты они хорошие, музыка хорошая, продолжают работать. Мне у них всё нравится…
Я люблю музыку. И слушаю очень очень много разного.
О традиционных майских съездах фанатов DM на «Вагонке», приуроченных ко дню рождения Дейва Гаана (9 мая).
— В Калининград не первый год приезжают ребята из Москвы, Питера. Мы общаемся с Лёшей Шельповым, главным «депешмодником» страны. Познакомились в середине нулевых, играли у них на фестивалях в Москве. Название «съезд фанатов» позаимствовали у них, но у них своя нумерация, у нас — своя. В этом году мы вели переговоры о том, чтобы 9-го и в Москве сыграть. К сожалению, технически не получилось.
Сегодня пытался вспомнить, как давно мы проводим наши съезды, ведь столько времени уже прошло… Номинально у нас в этом году был 28-й съезд. Соответственно, мы должны были начать их в 1997 году… Но думаю, что на самом деле это случилось в 1998 году, потому что как раз тогда мы ездили в Прагу на концерт Depeche Modе (он проходил 15 сентября). Поехало очень много людей из Калининграда, много автобусов от разных турфирм, кто-то самостоятельно добирался, и в какой-то момент казалось, что Вацлавская площадь в центре Праги превратилась в такой калининградский проспект Мира: идёшь, с тобой все здороваются, ты здороваешься…
По возвращении в Калининград идея по поводу концертов как-то пришла нам в голову — мне, основателю калининградского фан-клуба DM Косте Тому и Вадиму Александрову. Причём мы на тот концерт ездили на автобусе вместе с Томом, а Вадик ездил на автобусе с «Вагонкой». Это произошло в сентябре, и с декабря мы начали готовить вечеринку.
Помню точно, что в декабре лежал в больнице и учил текст. То есть, это было даже «за несколько месяцев до». Ну вот несколько лет это как бы само собой росло, превратилось в постоянную вечеринку, которая проходит в мае каждый год.
Играли на вечеринках не только мы. Там играли «Градус+», один раз привозили польскую группу Agressiva 69, с Димой Клевенским в джазовых версиях один раз играли. Один год «Танцы плюс» играли. Были разные варианты время от времени. Как-то так получилось, что мы эту историю начали и вот продолжаем до сих пор.
Но есть версия, что мы в первый раз не то что трибьют, а несколько песен сыграли, возможно, в 1997 году на вечеринке в честь 9 мая в клубе «На быках». Вторую вечеринку уже перенесли на «Вагонку».
О том, продолжатся ли съезды и дальше.
— На сегодняшний день каждый концерт — как последний, это честно могу сказать… Не конкретно 8 мая, а уже любой концерт. Никто не знает, что будет завтра… Я себе каждый раз чётко отдаю отчёт, что реально каждый концерт должен быть как последний. Во-первых, это связано и с возрастом, и с тем, что нужно реально оценивать свои силы.
Во-вторых, каждый концерт — это некая планка. Как бы: «О, круто!» После этого не хочешь делать хуже, а чтобы сделать лучше, нужно подняться на ещё одну ступень. Это уже сложнее, сложнее и сложнее. Иногда лучше уйти на высокой ноте, чем опускаться вниз.
Как в 19 лет попал работать на радиостанцию «Балтик Плюс».
— Мы играли музыку в группе, которая тогда называлась «No Man’s Land», и был хит-парад у Андрея Феоктиста «Калининград In Rock», который выходил в эфире радио «Балтик Плюс». Это был, наверное, декабрь 1995-го или январь 1996 года, сейчас уже точно не скажу. Группа «No Man’s Land» заняла что-то по итогам года или месяца. Нас пригласили на радио на блиц-интервью. На эфире тогда были Наташа Васильева, Андрей Ермаков и Оксана Акмаева, если не изменяет память.
Я сел за микрофон. Меня что-то спрашивали, я краснел, пыхтел, но что-то говорил. Когда встал из-за микрофона, мне кто-то из них говорит: «Не хочешь попробовать себя диджеем?» У них тогда один из диджеев уходил, нужна была срочная замена. А я как-то безостановочно что-то болтал во время эфира, и мне сказали, что я хорошо чувствую себя перед микрофоном… Хотя никогда об этом не думал, кстати, — хорошо или плохо себя чувствую. Перед микрофоном второй раз в жизни был или третий.
Помню, что мой первый самостоятельный эфир на радио был 20 февраля 1996 года. В итоге я суммарно на радио проработал 22 года с чем-то.
Параллельно тогда работал и учился на экономическом факультете. Клёво было — ты студент, зарабатываешь какие-то деньги в кои-то веки, занимаешься, в принципе, тем, что тебе нравится.
Там есть другая интересная история. Так получилось, что параллельно со стажировкой на радио мне предложили стажировку в инвестиционном отделе одного крупного банка, не буду говорить какого. Естественно, это была дорога в успешное будущее. Но произошло это, как обычно в жизни бывает, параллельно. Вот такая развилка: тебе предлагают одно и буквально через час предлагают другое. И ты в этом моменте должен принять решение: либо ты идёшь налево, либо направо. Естественно, музыка была мне ближе. Причём в тот момент стажировка в инвестиционном отделе достаточно крупного российского банка даже казалась более лёгкой, чем работа на радио, потому что радио было непонятным и неизвестным. Но это было, наверное, больше моё — вся моя жизнь с детства была связана с музыкой. Плохо это было или хорошо, сейчас нельзя сказать. Может, это было ошибкой, может, нет. Но я выбрал радио и оказался на радио. Вся моя жизнь так с музыкой до сих пор и связана.
Где брали музыкальные записи для эфира.
— В том же 1998 году в Праге на Вацлавской площади я забежал в музыкальный магазин. Тогда вышел сингл Depeche Modе «Only When I Lose Myself». Купил последний компакт — больше их там не было. Привёз его в Калининград… А в городе такого больше нет ни у кого, есть только у тебя… Вот так собирали — кто-то что-то где-то записал, привёз, где-то купил.
На самом деле я много чего для себя в музыке открыл. И до сих пор что-то открываю… Постоянно… Много поездил на концерты… В Лондон ездил на Dead Can Dance, был на последнем туре Леонарда Коэна… Всех не перечислишь. Можно об этом отдельное интервью делать или книгу написать. В принципе, из того, что очень люблю, не видел только Кэйва и Уэйтса. Так получилось.
О том, каким было радио в 1996 году.
— Оно было более свободным. Максимально свободным во всех планах. Нас могли как-то там поругать, ограничивали иногда и за то, что мы говорили в эфире, и за ту музыку, которую мы ставили… Но оно всё равно было более свободным.
В те времена на радио были не только диски, но и кассеты — простые ленточные. Кассеты отматывали, подложки ставили, подматывали… Это сложно описать и понять новым диджеям, это нужно увидеть. Могу, кстати, рассказать случай из своей практики. Неважно, какой это был год, я уже не помню. Это была первая смена. В 6:50 ты уже включал музыку, в 7:00 выходил в эфир, чтобы прочитать прогноз погоды. Получал его накануне вечерний диджей — звонил в Гидрометцентр, записывал и оставлял утреннему. Естественно, мы все опаздывали, прибегали только к 6:50 в мыле.
И вот я прибегаю, включаю микрофон, понимаю, что опоздал, вставляю компакт-диск, здороваюсь. Начинаю говорить про погоду и понимаю, что свежего прогноза-то нет. Вечерний диджей или не позвонил накануне, или куда-то положил. А я уже в эфире. Я уже её объявил… Естественно, что делаю? Придумываю, что в голову придёт. Но на этом всё не заканчивается. Начинаю играть песню, поворачиваюсь и понимаю, что компакт-диск не загрузился — показывает ошибку. При этом никакой музыки другой заряженной нет. Ты можешь только выключить микрофон, и у тебя будет самое страшное, что может быть — дыра в эфире. Что делать? Продолжаешь какую-то пургу в микрофон нести, параллельно достаешь компакт-диск из проигрывателя, начинаешь об себя его вытирать. Обратно вставляешь… Он второй раз пишет «ошибка». Продолжаешь что-то рассказывать дальше… Сейчас сложно это представить: ты что-то говоришь в микрофон всё это время, параллельно снова достаёшь диск… И вот на третий раз он загружается, ты видишь, что всё, диск пошёл, музыка заиграла, объявляешь песню, выключаешь микрофон, выдыхаешь…
На радио я начинал диджеем. Потом был главным звукорежиссёром, музыкальным редактором и главным редактором. То есть я все эти стадии как-то прошёл — от кассет до, в общем-то, всего программирования.
Сейчас радио слушаю очень мало, только одну радиостанцию, которая мне кажется интересной со всех точек зрения. Называть не буду, чтобы не рекламировать. Но все остальные мне просто неинтересны. Не трогает ничего. Я люблю либо музыку, которую мне нравится слушать, либо что-то интересное. Всё остальное… Я тут на днях телевизор посмотрел. Не смотрел несколько месяцев, включил и за 15 минут получил такой снаряд в голову, что ещё полгода не буду его смотреть.
О работе.
— Сейчас продолжаю писать песни. Пишу аранжировки на заказ, какие-то музыкальные истории к играм, к фильмам, ну, всё, что связано с музыкой. Занимаюсь озвучкой всего подряд, всего, чего только можно. В основном это не даже не на Калининград, это на Россию, на весь мир. Соответственно, реклама тоже в том числе.
И я диджей волейбольного клуба «Локомотив». И также работал с российской сборной по волейболу. Должен был работать на несостоявшемся, к сожалению, чемпионате мира.
Ещё программирую четыре радиостанции для одной коммерческой структуры. И программирую один, скажем так, стриминговый видеоканал, также для одной коммерческой структуры.
Про концертную деятельность группы в настоящее время.
— Это не бизнес. Вот у группы «Чайф», например, это бизнес. У группы «Би-2» — бизнес. Бизнес — это ситуация, какой-то процесс, при котором ты трудишься, занимаешься делом и зарабатываешь за это деньги, на которые кормишь свою семью. Мы этим не кормим семьи, у нас у каждого какие-то другие заработки. То есть, конечно, мы что-то зарабатываем, но полноценным бизнесом назвать это нельзя. Да, оно работает, но в основном мы всё равно что-то инвестируем больше «туда», чем «оттуда». Как сказал Олег Анатольевич Нестеров в своё время: «Песни пишутся, потому что не могут не писаться». И есть ещё большая разница между тем, что было когда-то, и тем, что стало. Когда молодые ребята (мы такие же были), типа: «Сейчас мы всех порвём, мы сейчас разорвём весь мир, потому что вот…» А потом ты уже просто растворяешься в самом процессе, удовольствие получаешь от него. Из ниоткуда, вдруг, пришла мысль, родилась песня. Ты сел, написал. Сам процесс, когда это происходит, он удивительный.
Или, допустим, концерт — неважно, это 8 мая, где ты играешь DM, или 11 мая, где играешь свои песни… Важен сам процесс, ты получаешь от этого кайф, удовольствие. Поверь мне, кайф от этого удовольствия такой, что, в принципе, ничем не измерить. Если тебе ещё за это какие-то деньги платят, вообще хорошо. И хобби это нельзя назвать — когда на это тратишь столько сил, энергии и времени, причём своего рабочего времени и ресурсов… это никак не хобби, честно. Иначе жёны выгнали бы из дома. Может, они и хотят, но, видимо, им тоже нравится, что мы этим занимаемся.
Про переезд в Москву.
— У нас было несколько эпизодов в жизни. Первый был в конце 90-х, когда был шанс. Нас приглашали всех вместе коллективом. И тогда часть коллектива либо не могли, либо дети, либо работа. Мы не поехали. Такая же история повторилась в нулевые, когда мы со «Снегирями» уже подписали контракт, выпустили первый альбом. Тогда половина группы готова была ехать, половина — нет. Можно было попробовать поехать одному, но либо все вместе, либо нет. Ну, нет — так нет.
В последний раз переезд в Москву обсуждался в семье буквально два-три года назад. Это было связано уже не с моими какими-то достижениями. Но, опять же, не переехали, просто потому что не переехали. Калининград я люблю. В принципе не хочу отсюда уезжать в любой другой город России. С точки зрения переехать в Москву поработать, там, зарабатывать деньги, это я себе представляю. Хотя да, не очень люблю Москву, Питер.
Кстати, в эти годы, про которые мы говорим, особенно в нулевые, у нас были примеры неудачные, когда артисты из провинции переезжали в Москву (их приглашали) и оставались ни с чем. Были такие грустные примеры.
Нужно понимать, что даже сейчас в Калининграде тебе сложнее. Иногда мы ведём какие-то переговоры про какие-то выезды в ту же Москву, но в силу того, что мы находимся в Калининграде, мы становимся достаточно дорогими для любых организаторов, промоутеров, и возникает вопрос выгоды — надо ли нас вообще куда-то везти и приглашать. Из Москвы делать это проще, конечно.
— Об изменениях в составе «ЛондонParis».
— Я, кстати, готовлю большой пост на эту тему… Вот, смотри: за всю историю группы через неё так иначе пошло около 30 человек. Вместе с теми, кто сейчас играет, были люди, которые приходили, уходили. Кто-то оставался надолго, кто-то играл один концерт, уходил и так далее. Некоторые уходили в силу того, что на определённом этапе понимали, что не могут идти дальше, кто-то просто приходил на замену. И так далее. Только с одним человеком, не буду называть его имени, мы расстались, скажем так, жёстко. Его сейчас нет в живых, мы расстались, потому что он принимал наркотики, это стало мешать, и это было достаточно давно.
Но многих, наверное, интересует, что случилось с Андреем Тимофеем. Момент принятия Андреем решения видел я и Мамай — нас в комнате было три человека. Поэтому всё, что будут остальные люди говорить, это как бы слухи, домыслы и прочее-прочее. Могу только сказать, что Андрей решение принял сам. Он решил, что он уйдет и мы распадемся. Но мы решили иначе. У Андрея было время подумать, около месяца точно. Он решение принял. Это его решение.
Для меня в этой истории большая трагедия то, что мы с Андреем были друзьями 30 лет. Даже больше. В какой-то достаточно долгий период он был моим лучшим другом, я этого не скрываю. Но то, что случилось, то случилось.
А мы стали жить дальше. Некоторые говорят, что, якобы мы взяли наших девочек «Хор ангелов» Майю и Женю вместо Тимофеева. Нет. Они с нами с тех пор, когда Андрей ещё был в группе, он тоже в этом принимал участие. Валентина Вахтина взяли, когда готовились к презентации альбома «Маяк», и стало понятно, что нам нужен ещё один гитарист. В моменте позвонил Вале, а мы как раз сотрудничали с ним по волейболу. Я знал, что он увлекается музыкой, на гитаре играет. Спросил, не хочет ли поиграть с нами. Он согласился. Но в силу своей занятости не мог так постоянно этим заниматься, как мы, — ему тоже нужно зарабатывать деньги и кормить семью, я его прекрасно понимаю. Появился Женя Ацапкин, играет на бас-гитаре. Он поиграл на гитаре, сейчас мы перевели его на бас. Прекрасный музыкант, отличный человек.
О трансформации творчества и экспериментах с органом и оркестром.
— Мы всё равно всю жизнь куда-то движемся. Меняются технические возможности, технические средства, и прочее-прочее. Всё меняется, и мы меняемся.. Было бы странно, если бы я в пятьдесят лет писал такие же песни, как много лет назад…
Всему своё время. То, что хорошо для одного периода жизни, для другого возраста уже выглядит иначе. Ты о других вещах задумываешься, о другом мыслишь, у тебя другая ответственность, другой смысл вообще в твоём существовании. Естественно, и вокруг тебя другой мир. Так или иначе — это как бы такая рефлексия на всё происходящее внутри тебя и снаружи. Поэтому, естественно, мысли другие, песни другие, музыка…
Про то, что мы экспериментируем… На самом деле идея сыграть с органом и симфоническим оркестром — это старая идея. Её предложил ещё Вадим Александров в начале 2010-х годов. Более того, мы тогда уже начали над ней работать, но её зарубил Андрей Тимофеев. То же самое произошло с симфоническим оркестром. Нам тогда сделали предложение, мы даже стали делать симфонические аранжировки, но в итоге тему зарубили. Реализовали и то, и другое, когда Андрей ушёл.
На 13 ноября у нас запланирован концерт с симфоническим оркестром, планируем еще раз сделать проект «NeoОрганика» с органом.
Кстати, мне очень понравился проект Вадима «Юникейт». Музыка для меня интересная и понятная, очень хорошо поёт девочка у него. Не помню, чтобы подобное кто-то в Калининграде исполнял. И на фоне того, что сейчас происходит, действительно самое интересное, что я слышал в Калининграде за последние годы.
Про сингл 2024 года «Волшебный новый мир», гусеницу в клипе и бабочку на обложке.
— Мы были на пляже, на море. Я увидел бабочку и подумал, что это офигенный символ для этой песни. Бабочка живёт не очень долго, она сама по себе красивая, мир волшебный. Но на самом деле он имеет разные стороны. И бабочка как раз как символ именно обложки.
Это второй клип, который снимал не Женя Спиваков (в основном по видео мы сотрудничаем с ним, и очень плодотворно). Этот клип снимал режиссер Ваня Классный, он же был и оператором, и монтажером, и сценаристом. Моя идея изначально была другая, но он её немного перевернул. Гусеница, которая попадает в современный мир, смотрит на него большими глазами, потом превращается куколку — это всё уже его идея.
В этой песне есть небольшой реверанс к «Прекрасному далёко». Мы же все верили, что впереди будет так всё клёво, будет такой волшебный мир. А вот он, XXI век, люди продолжают убивать друг друга и вообще не думают о том, что будет завтра. А если завтра прилетит метеорит? А он прилетит рано или поздно. Может быть, это будет метеорит, а может, эпидемия или что-то другое. Но оно не будет спрашивать у каждого, какой вы религии, каких политических взглядов, за что вы топите, за что вы не топите, какой цвет у вас кожи? Ему будет пофиг, абсолютно пофиг…
Мне кажется, что в XXI веке люди должны были уже прийти к этому пониманию, что есть этот вот шарик общий. Это один муравейник. Завтра этот муравейник может просто перестать существовать. И это во многом зависит, чуваки, от вас. Но вместо этого вы веточки на этом муравейнике делите. Ну, в XXI веке это уже глупо максимально. И чем дальше мы погружаемся в эту историю, тем быстрее муравейник этот будет уничтожен. Ну, это же глупо. Собственно, вот где-то вокруг этого и песня.
О строчках песни «Она улыбается» двадцатилетней давности: «Не изменить этот мир, да и зачем? Не надо менять»…
— У Depeche Mode есть альбом «Black Celebration», песня «New Dress», где есть такие слова: «Ты не можешь изменить этот мир, но ты можешь изменить факты». Я могу объяснить на простом примере. Скажем, мы играем концерт на некой площадке. Мы приходим, а сцена грязная, просто грязнющая. Есть два варианта: начать менять мир, спорить с организаторами, просить их помыть. А есть возможность просто взять самому пол помыть. Понимаешь, да, про что я говорю? Ты не изменил мир. Но мир изменился.
Ты не пытаешься насильно заставить других думать так, как хочешь ты. Если ты будешь заставлять всех вокруг, всё вокруг себя меняться, оно не поменяется никогда. Начинать нужно с себя. И не менять. Нужно просто в гармонии жить этим миром. Если ты хочешь что-то изменить, да, меняй в себе.
О семье и друзьях.
— Могу сказать, что я не самый лучший отец. Далеко не самый лучший муж. И чем старше я становлюсь, тем больше это понимаю. Более того, начинаю понимать, что уже с детьми какие-то моменты пропустил так, что уже их не верну, не наверстаю. Уже упустил. Но я стараюсь. Я правда стараюсь быть мужем хорошим, хорошим отцом. И на сегодняшний день понимаю, что это люди, которые ближе всех ко мне, — они для меня самые главные. Более того, следующим круг — это мои друзья, это моя группа, люди, которые в какой-то момент меня поддержали и поддерживают по сегодняшний день. Это люди, которые с тобой. Вот это очень важно. И с каждым годом ты понимаешь, что именно вот этот вот круг — он самый важный в твоей жизни.
Евгений Лебедев с женой Татьяной.
Про юбилей, прожитые годы и будущее.
— У меня почему-то нет чувства ностальгии. Вот не знаю, почему. И это слава Богу.
Мне нравится жить здесь и сейчас. Даже когда я возвращаюсь к какой-то старой музыке, когда нахожу какие-то старые пластинки, всё равно не хотел бы вернуться назад. Мне нравится жить здесь, в данный момент, в данной точке, где я живу. У меня до сих пор есть огромное количество желаний, каких-то мечтаний, планов. Хотя я уже понимаю, что уже что-то, к сожалению, не случится в силу разных причин, возможностей. Что-то уже не произойдёт, потому что так сложились обстоятельства. Но вот чего хочется иногда всё больше — спокойствия… Когда вокруг суета, люди чего-то спорят, делят, кричат, ругаются… И ты понимаешь, что, в принципе, тебя это тоже касается, но тебе хочется просто налить бокал вина, включить пластинку и сказать: «Да ну это всё»…
Записала Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», Ксении Шевкопляс, личный архив Евгения Лебедева.