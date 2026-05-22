«Каждый концерт — как последний»: Евгений Лебедев о жизни, музыке и «ЛондонParis»

— Это не бизнес. Вот у группы «Чайф», например, это бизнес. У группы «Би-2» — бизнес. Бизнес — это ситуация, какой-то процесс, при котором ты трудишься, занимаешься делом и зарабатываешь за это деньги, на которые кормишь свою семью. Мы этим не кормим семьи, у нас у каждого какие-то другие заработки. То есть, конечно, мы что-то зарабатываем, но полноценным бизнесом назвать это нельзя. Да, оно работает, но в основном мы всё равно что-то инвестируем больше «туда», чем «оттуда». Как сказал Олег Анатольевич Нестеров в своё время: «Песни пишутся, потому что не могут не писаться». И есть ещё большая разница между тем, что было когда-то, и тем, что стало. Когда молодые ребята (мы такие же были), типа: «Сейчас мы всех порвём, мы сейчас разорвём весь мир, потому что вот…» А потом ты уже просто растворяешься в самом процессе, удовольствие получаешь от него. Из ниоткуда, вдруг, пришла мысль, родилась песня. Ты сел, написал. Сам процесс, когда это происходит, он удивительный.