Закрытие ИП хотят упростить в Казахстане

Индивидуальные предприниматели (ИП) имеют возможность прекратить свою деятельность. Для этого необходимо подать заявление в налоговые органы. В настоящее время заявление на прекращение деятельности ИП можно подать через «Кабинет налогоплательщика». Однако, как сообщили в Комитете государственных доходов, в скором времени появятся альтернативы официальному сервису.
В Казахстане запущен новый API-сервис, который позволит дистанционно подавать налоговые заявления о прекращении деятельности. Предпринимателям не нужно скачивать ключи от API-сервиса. Они необходимы организациям, например, банкам, которые хотят предоставить возможность казахстанцам подавать заявления о прекращении деятельности через свои приложения.
Это нововведение значительно облегчит жизнь предпринимателям. Они смогут подать заявление в том же приложении, через которое ведут свою деятельность, без необходимости дополнительного входа в государственные системы.