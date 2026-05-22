Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Закрытие ИП хотят упростить в Казахстане

В Казахстане запустили новый API-сервис, который позволит гражданам подать заявление о прекращении деятельности ИП не через кабинет налогоплательщика. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Индивидуальные предприниматели (ИП) имеют возможность прекратить свою деятельность. Для этого необходимо подать заявление в налоговые органы. В настоящее время заявление на прекращение деятельности ИП можно подать через «Кабинет налогоплательщика». Однако, как сообщили в Комитете государственных доходов, в скором времени появятся альтернативы официальному сервису.

В Казахстане запущен новый API-сервис, который позволит дистанционно подавать налоговые заявления о прекращении деятельности. Предпринимателям не нужно скачивать ключи от API-сервиса. Они необходимы организациям, например, банкам, которые хотят предоставить возможность казахстанцам подавать заявления о прекращении деятельности через свои приложения.

Это нововведение значительно облегчит жизнь предпринимателям. Они смогут подать заявление в том же приложении, через которое ведут свою деятельность, без необходимости дополнительного входа в государственные системы.