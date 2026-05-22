В Хабаровске появится еще больше специалистов, владеющих китайским языком

Вузы Хабаровского края продолжат развивать партнерские отношения с образовательными организациями КНР в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Владимир Путин и Си Цзиньпин дали официальный старт их проведению. Так, в ближайших планах ТОГУ — запуск совместных образовательных программ по компьютерной безопасности, автоматизации, ветеринарии и архитектуре с реализацией подхода «специальность + язык», что позволит готовить специалистов с высоким уровнем владения китайским языком. Сегодня ТОГУ сотрудничает с 45 образовательными организациями Китая. Также совместные образовательные программы с коллегами из Китая реализует ДВГУПС.