Около 400 школьников отправятся в бесплатные туры по родному Хабаровскому краю

Вопросы развития детского туризма находятся на особом контроле главы региона.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае четвертый год реализуется программа бесплатных туров для школьников. Ежегодно сотни детей отправляются в экскурсионные поездки по родному краю, знакомятся с его природным и культурным богатством, достопримечательностями региона. Проект соответствует целям и задачам президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Наша задача — чтобы все желающие могли путешествовать и отдыхать. Особенно это касается молодого поколения. Любовь к родному краю начинается с личного знакомства», — отмечает губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Вопросы развития детского туризма и расширения доступных путешествий для школьников находятся на особом контроле главы региона. По поручению главы региона ежегодно увеличивается количество участников программы, расширяется география поездок и перечень экскурсионных объектов.

Как отмечают в министерстве туризма края, в этом году в бесплатные туры смогут поехать порядка 400 школьников. Это практически в два раза больше по сравнению с предыдущим годом.

В бесплатные путешествия поедут школьники 7−9 и 10−11 классов из 19 муниципальных образований: Амурского, Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Советско-Гаванского, Тугуро-Чумиканского, Хабаровского, Ульчского районов, районов имени Лазо и имени Полины Осипенко, Бикинского, Охотского и Солнечного округов, а также городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Туроператор, который организует туры для школьников, выбран по итогам конкурсного отбора. Компания представила несколько туристических маршрутов.

«Программа будет включать все необходимое для комфортного и яркого путешествия: проезд, питание, проживание в гостинице не менее трех звезд, трансфер, экскурсии, а также интерактивные мероприятия, игры и мастер-классы. Школьники посетят не только Хабаровск, но и Комсомольск-на-Амуре. Будут организованы экскурсии в Дальневосточный учебный центр ОАО “РЖД”, этноцентр “Сэвэн”, экспоцентр КнААЗ имени Ю. А. Гагарина, музей Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, на завод “Амурсталь”, также школьники посетят “Силинский лес”, — рассказали в туристической компании “Идзуми”.

Напомним, что бесплатные туры для детей стартовали в 2023 году. Тогда они проводились в пилотном формате. Сейчас программа реализуется в рамках культурно-познавательного маршрута «Мой край — моя история» за счет краевого бюджета.