Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Поморье пройдет экспедиция для иностранных участников фестиваля молодежи

Они будут работать в тематических командах по направлениям: медиа, гастрономия, фотография и событийный менеджмент.

Экспедицию по Архангельской области организуют для иностранных участников Международного фестиваля молодежи, который пройдет 11−17 сентября в Екатеринбурге по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.

Иностранные гости отправятся в экспедицию по Пинежскому округу, где познакомятся с культурными традициями Русского Севера. Они будут работать в тематических командах по таким направлениям, как медиа, гастрономия, фотография и событийный менеджмент. По итогам поездки ее участники создадут медиапродукты и туристические материалы, посвященные Архангельской области: серию видеороликов о путешествии, электронную книгу северных рецептов, карту-путеводитель, фотовыставку, а также совместно с местными жителями организуют «Вечерку дружбы».

«Молодые люди увидят Архангельскую область не только как туристическое направление, но и как территорию с уникальной культурой, людьми и возможностями для развития. Формат экспедиции позволит глубже погрузиться в жизнь региона и создать собственные проекты, связанные с его продвижением», — отметил руководитель агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Международный фестиваль молодежи: программа, цели, место проведения
С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль молодёжи, реализуемый в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Указ о его проведении подписал Президент России Владимир Путин 29 декабря прошлого года.
Читать дальше