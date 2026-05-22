В Поморье пройдет экспедиция для иностранных участников фестиваля молодежи

Иностранные гости отправятся в экспедицию по Пинежскому округу, где познакомятся с культурными традициями Русского Севера. Они будут работать в тематических командах по таким направлениям, как медиа, гастрономия, фотография и событийный менеджмент. По итогам поездки ее участники создадут медиапродукты и туристические материалы, посвященные Архангельской области: серию видеороликов о путешествии, электронную книгу северных рецептов, карту-путеводитель, фотовыставку, а также совместно с местными жителями организуют «Вечерку дружбы».