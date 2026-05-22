В Поморье пройдет экспедиция для иностранных участников фестиваля молодежи

Экспедицию по Архангельской области организуют для иностранных участников Международного фестиваля молодежи, который пройдет 11−17 сентября в Екатеринбурге по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.
Иностранные гости отправятся в экспедицию по Пинежскому округу, где познакомятся с культурными традициями Русского Севера. Они будут работать в тематических командах по таким направлениям, как медиа, гастрономия, фотография и событийный менеджмент. По итогам поездки ее участники создадут медиапродукты и туристические материалы, посвященные Архангельской области: серию видеороликов о путешествии, электронную книгу северных рецептов, карту-путеводитель, фотовыставку, а также совместно с местными жителями организуют «Вечерку дружбы».
«Молодые люди увидят Архангельскую область не только как туристическое направление, но и как территорию с уникальной культурой, людьми и возможностями для развития. Формат экспедиции позволит глубже погрузиться в жизнь региона и создать собственные проекты, связанные с его продвижением», — отметил руководитель агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.