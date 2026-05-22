57,4 тонны клубники из трёх стран проверили в Красноярском крае

Специалисты красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили 57,4 тонны ввозимой клубники. Ягоды поступили из Кыргызстана, Китая и Казахстана.
Инспекторы Россельхознадзора отобрали пробы от 84 партий, провели энтомологические и микологические исследования. Все образцы соответствовали требованиям, отклонений не выявили.
Отмечается, что такой контроль необходим для защиты сельского хозяйства региона от карантинных вредителей и болезней.
Как пояснили эксперты, привозная ягода может быть заражена антракнозом земляники (плоды теряют вкус и товарный вид) или азиатской ягодной дрозофилой (личинки вредителя живут внутри плода, вызывая его размягчение и гниение).
