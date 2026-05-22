Журналисту Алексею Серовому смягчили меру пресечения

По версии следствия, журналисты Алексей Серовой и Виталий Кошелев требовали 1,2 миллиона рублей от главного врача поликлиники за нераспространение порочащей ее информации. Ранее источники ИА «Высота 102» сообщали, что волгоградцы администрировали телеграм-канал «Волгоградские слухи», публикуя не подлежащую разглашению информацию и компрометирующие известных волгоградцев сведения. Перед встречей с врачом, предполагают следователи, Серовой и Кошелев для убедительности своих слов разметили серию «изобличающих» ее постов.