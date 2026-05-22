Египет и Турция стали самыми популярными направлениями для летнего отдыха

Близится период летних отпусков, поэтому нижегородцы уже выбирают туры за границу и в российские города. О том, какие направления стали самыми популярными, рассказали нижегородские туристические компании в беседе с ИА «Время Н».
По словам управляющего туристической компании «Садко. Путешествия» Валерии Жувак, нижегородские туристы чаще выбирают Египет и Турцию для отдыха — это связано с наличием прямых рейсов из аэропорта им. Чкалова. Также популярны рейсы во Вьетнам и Хайнань.
Менеджер «Нижегородского дома путешествий» Анастасия Скворцова добавила, что в этом году нижегородцы проявляют больший интерес к отдыху в Грузии, Таиланде, Тунисе и Узбекистане.
Среди российских городов, наиболее популярными для летнего отдыха стали Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Однако небольшой спад продаж авиабилетов в Сочи все же наблюдается из-за частных ограничений на полеты по этому направлению.
«Нижегородские туристы действительно стали реже пользоваться авиаперелетами. Это связано, в том числе, с периодическими ограничениями в работе нижегородского аэропорта, из-за чего часть туристов выбирает вылеты из Москвы или Казани, либо откладывает поездки», — рассказала Валерия Жувак.
В последнее время нижегородцы стали чаще летать в Адыгею, а реже — в Дагестан. Заметнее всего подорожали туры в Краснодарский край и Калининград. Снижение цен наблюдается по большинству других направлений из-за выгодного курса рубля.
«В туризме действует динамическое ценообразование: стоимость меняется в зависимости от загрузки рейсов, спроса на конкретные даты и продолжительности тура», — пояснила Жувак.
Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали фото с открытия авиарейсов до Белграда в нижегородском аэропорту.