Удостоверения национального фильма получили «Лёд‑4», «Пальма‑3» и ряд сказок

В российском кинопроизводстве намечается череда ярких премьер, о чём свидетельствуют данные из реестра удостоверений национального фильма, выяснил 360.ru. Среди ожидаемых новинок — «Снежная королева» от Алексея Нужного, фэнтези «Хозяйка медной горы» и триквел «Пальма-3», а также байопики о Децле и Артуре Пирожкове — и множество других интересных проектов.
«Снежная королева» (6+).
Алексей Нужный, известный по фильмам «Бременские музыканты» и «Громкая связь», готовится представить новую версию «Снежной королевы». Производством картины занимается «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова». Премьера ожидается до конца 2028 года.
«Пальма-3» (6+).
Режиссёр Владимир Кондауров разрабатывает продолжение истории о преданной овчарке Пальме. В первых двух частях зрители познакомились с трогательной историей, основанной на реальных событиях, произошедших в аэропорту Внуково в 1970-х годах. Актёрский состав на данный момент, не известен. Также не известна точная дата выхода фильма.
«Хозяйка медной горы» (6+).
Компания «Профит» запускает фэнтези-проект, режиссёром которого также станет Владимир Кондауров. В центре сюжета — барская дочь Катя, влюблённая в простого камнереза Данилу. Однако их неравный брак не одобряет отец девушки. Данила отправляется к Хозяйке медной горы, чтобы заключить сделку, но исчезает в её владениях. Катя отправляется на его поиски, и их путешествие становится новым прочтением сказки Павла Бажова.
«Принцесса на горошине» (6+).
Александр Лупашко взялся за экранизацию классической сказки. Главный герой — принц Филипп, который в поисках невесты попадает в современную Москву. Там он знакомится с Лизой, разочаровавшейся в любви и не верящей в сказочные истории.
«Лёд-4» (12+).
Четвёртая часть франшизы не будет продолжением истории Саши Петрова и Аглаи Тарасовой. Вместо этого зрителей ждёт спин-офф — новая история в той же вселенной, созданная командой «Водород». Режиссёр — Александр Андрющенко, который работал над первыми частями. Детали сюжета, состав актёров и предполагаемые сроки выхода пока не раскрываются.
Другие проекты, получившие удостоверения национального фильма.
Марюс Вайсберг готовится к съёмкам фильма «Мужчина моей мечты» (16+) при поддержке «Централ Партнершип». Александр Карпиловский снимет «Красную Шапочку» (12+) на студии «Арни Медиа». В 2026 году зрители увидят байопики о Децле и Артуре Пирожкове (16+). Также в планах — музыкальное драмеди «Музыка нас связала», возможно, о группе «Мираж» (16+).
Кроме того, на экраны выйдет современная интерпретация советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!» (6+), а Клим Шипенко представит свою версию «Золушки» (6+). Ожидается премьера детского фэнтези «Баба-Яга на каникулах» (6+) от студии «Фреш-Фильм» и экранизация русской народной сказки «Мальчик с пальчик» (6+).