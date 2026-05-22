В Госдуме потребовали проверить соблюдение прав школьников при приёме в 10 класс

Школьники сталкиваются с необоснованными отказами в приёме в 10-е классы универсального профиля.

Источник: Нижегородская правда

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к первому заместителю генерального прокурора РФ Анатолию Разинкину с требованием усилить контроль за соблюдением законодательства при приеме школьников в 10-е классы. Об этом сообщает ТАСС.

В письме Слуцкий подчеркнул необходимость защиты прав несовершеннолетних на получение среднего образования и призвал провести проверку соответствия региональных нормативных актов и школьных документов закону.

Депутат отметил, что в некоторых регионах родители сталкиваются с необоснованными отказами в приёме их детей в 10-е классы универсального профиля. Часто это происходит из-за требований к среднему баллу аттестата или итогам государственной итоговой аттестации, что не предусмотрено законодательством.

Закон разрешает индивидуальный отбор только при поступлении в профильные или специализированные классы. Однако нередки случаи, когда школы фактически ограничивают возможности учащихся, предлагая только профильные программы, не оставляя места для универсального образования.

Слуцкий отметил, что доступное и качественное образование является основой развития страны, и призвал обратить внимание на сокращение числа школьников, поступающих в 10−11 классы, с 55,7% до 42,7% за последние 10 лет. Это вызывает серьёзную обеспокоенность, так как подростки могут быть лишены возможности реализовать свои мечты о высшем образовании из-за низких оценок или недостаточного среднего балла аттестата.

ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
