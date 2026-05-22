Федор Сосенков: «Появление людей с боевыми наградами повышает доверие к власти»

«Система государственного управления Российской Федерации находится на этапе глубокой трансформации, связанной с вызовами современной геополитической обстановки и необходимостью укрепления национального суверенитета», — считает профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского, д.ю.н., доцент Федор Сосенков, рассуждая о том, каким образом участники СВО могут преобразить публичную политику в стране.
"Инициатива Президента В. В. Путина по формированию новой управленческой команды из числа участников специальной военной операции — это не просто кадровый эксперимент, а стратегический ответ на запрос общества о справедливости, честности и жесткой ответственности власти. Внедрение принципов отбора, проверенных в экстремальных условиях, в ткань гражданского управления является гарантией устойчивости государства.
С позиции государственного интереса их роль — быть «кристаллами ответственности» и антикризисными управленцами. Опыт, полученный в зоне боевых действий (принятие решений в условиях дефицита времени, ответственность за личный состав, честность), в значительной мере противостоит привычным бюрократическим процедурам. Государство заинтересовано в том, чтобы ветераны стали проводниками жесткой дисциплины, способными решать проблемы без необоснованных отсрочек и отписок.
От них ожидают смены политического стиля с популизма на реализм. Появление людей с боевыми наградами в парламентах и администрациях резко повышает доверие к власти. Преображение должно происходить через этику: переход к прямому диалогу с избирателем, введение принципа «обещал-выполнил». Это мощнейший стимул для патриотического воспитания молодежи.
В Нижегородской области эта работа ведется на системной основе. Регион запустил специальную программу «Герои. Нижегородская область», на которую уже подано более 1600 заявок. Яркий пример — ветеран СВО, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Дмитрий Грачёв, кавалер двух орденов Мужества, который участвует в праймериз для выдвижения в Госдуму по округу № 133 (Автозаводской район Нижнего Новгорода и юг области)".