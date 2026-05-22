Федор Сосенков: «Появление людей с боевыми наградами повышает доверие к власти»

С позиции государственного интереса их роль — быть «кристаллами ответственности» и антикризисными управленцами. Опыт, полученный в зоне боевых действий (принятие решений в условиях дефицита времени, ответственность за личный состав, честность), в значительной мере противостоит привычным бюрократическим процедурам. Государство заинтересовано в том, чтобы ветераны стали проводниками жесткой дисциплины, способными решать проблемы без необоснованных отсрочек и отписок.