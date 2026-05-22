Евгений Семенов: «Модернизация управления чревата конфликтом элит»

"Очевидно, что в настоящее время формируются только архитектурные конструкты, которые в будущем могут послужить основой для возведения здания новой системы управления. Особая сложность процесса при этом состоит в том, что действующая система менеджмента не отменяется. Таким образом, говоря о подготовке новой управленческой команды, мы должны отдавать себе отчет в том, что речь идет не о строительстве с нуля и не о реновации, но, скорее всего, о модернизации. Этот подход — один из самых сложных. Модернизация управления, по аналогии с модернизацией здания, может быть непредсказуемо сложной из-за скрытых дефектов старого строения и ограничений существующих конструкций. Риски возрастают, если объект исторический или ветхий, как отечественная управленческая система, тяготеющая, по мнению русского философа Константина Леонтьева, к византизму.