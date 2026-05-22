Евгений Семенов: «Модернизация управления чревата конфликтом элит»

«Подготовка новой управленческой команды страны — процесс актуальный, опирающийся на глубокую общественную потребность, но очень сложный и не моментальный», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, рассуждая о том, каким образом участники СВО могут преобразить публичную политику в стране.
"Очевидно, что в настоящее время формируются только архитектурные конструкты, которые в будущем могут послужить основой для возведения здания новой системы управления. Особая сложность процесса при этом состоит в том, что действующая система менеджмента не отменяется. Таким образом, говоря о подготовке новой управленческой команды, мы должны отдавать себе отчет в том, что речь идет не о строительстве с нуля и не о реновации, но, скорее всего, о модернизации. Этот подход — один из самых сложных. Модернизация управления, по аналогии с модернизацией здания, может быть непредсказуемо сложной из-за скрытых дефектов старого строения и ограничений существующих конструкций. Риски возрастают, если объект исторический или ветхий, как отечественная управленческая система, тяготеющая, по мнению русского философа Константина Леонтьева, к византизму.
При реализации поставленных задач необходимо учесть, что модернизация управления чревата конфликтом старых и новых элит. И если дефицит компетенций, являющийся триггером этого конфликта, можно достаточно быстро преодолеть (для этого и создаются такие программы, как «Время героев»), то мировоззренческие противоречия и расхождения в ценностных ориентациях старых и новых элит преодолеть значительно сложнее. Различный личный жизненный опыт и разные soft skills у двух конкурирующих групп долго будут источником латентного конфликта, разрешение которого эволюционным путем желательно, но, как свидетельствует отечественная история, вовсе не обязательно. Поэтому, отдавая себе отчет в значимости начавшейся работы, необходимо быть готовым к длительному процессу, полному прокрастинации и напряжения".