Беспрозванных: технические вузы — авангард технологического суверенитета

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных посетил Калининградский государственный технический университет (КГТУ). Он осмотрел новые университетские пространства: рекреацию «Океан» и первый в регионе Центр новых возможностей — инновационное пространство для молодёжного технического творчества, поддержки проектной и исследовательской инициатив. Центр включает шесть экспериментальных лабораторий, открытую стартап-студию на 32 высокотехнологичных рабочих места, студенческий коворкинг, переговорную и рекреацию «Море».
Губернатор отметил, что технические университеты идут в авангарде политики технологического суверенитета, роботизации и цифровой трансформации. КГТУ играет важную роль в подготовке кадров для агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, морской индустрии, пищевой промышленности, кораблестроения и судоремонта, автоматизации и машиностроения.
Два ведущих университета региона — БФУ им. Канта и КГТУ — два года подряд получают гранты правительства на создание научно-образовательной инфраструктуры. К концу 2026 года в КГТУ появится «Агрокластер» с новыми образовательными пространствами, учебно-практическим центром ветеринарии и современными лабораториями. Также вузу предоставили грант 90 млн рублей на капремонт одного из учебных зданий. Совместно с Российским научным фондом финансируются научные исследования.
Беспрозванных принял участие в открытии аудитории имени Владимира Шендерюка — выдающегося учёного в области технологии переработки рыбы, заслуженного работника рыбного хозяйства РФ.
После осмотра губернатор встретился со студентами и преподавателями. Обсуждали подготовку кадров для рыбопромышленной отрасли, меры поддержки молодёжи.
Студенты рассказали о своих достижениях. Губернатор пообещал поддержать развитие гребного спорта и проект водных походов по рекам, проработать вопрос выделения спортивного инвентаря, а также смягчить критерии для молодых учёных при получении премии «Эврика».
Молодые родители Александр Меньшенин и Анастасия Кочина (участвовали во встрече с президентом Владимиром Путиным) попросили увеличить квоты на предоставление жилья по соцнайму молодым исследователям, создавшим семью.
Беспрозванных отметил: «Я знаю, насколько важен жилищный вопрос, активно над этим работаем и разрабатываем новые инструменты. Также считаю необходимым организовать в учебных корпусах комнаты матери и ребёнка».
Губернатор подчеркнул, что для Калининградской области безопасность связана не столько с ростом собственного производства, сколько с гарантированным проходом грузов (семена, запчасти, упаковочные материалы). «Даже 90% самообеспечения основными продуктами не имеет значения, если нет ввоза критически важных товаров», — заявил он. Среди решений — формирование регионального резерва материалов и переориентация на внутренний рынок РФ.