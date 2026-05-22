Беспрозванных: технические вузы — авангард технологического суверенитета

Два ведущих университета региона — БФУ им. Канта и КГТУ — два года подряд получают гранты правительства на создание научно-образовательной инфраструктуры. К концу 2026 года в КГТУ появится «Агрокластер» с новыми образовательными пространствами, учебно-практическим центром ветеринарии и современными лабораториями. Также вузу предоставили грант 90 млн рублей на капремонт одного из учебных зданий. Совместно с Российским научным фондом финансируются научные исследования.