Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зимовниковском районе мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы покататься

Угнанную машину скорой помощи обнаружили в Волгограде и вернули медикам.

Источник: Комсомольская правда

В Зимовниковском районе 32-летний местный житель угнал служебную машину скорой помощи со двора центральной районной больницы. Об этом рассказали в региональном МВД.

— Обнаружил незапертое транспортное средство и решил покататься, — объяснил задержанный полицейским.

Скрыться далеко не удалось. Мужчина доехал на угнанной скорой до Волгограда, где бросил машину на одной из улиц. Полицейские в кратчайшие сроки установили его личность и задержали. Автомобиль нашли и вернули сотрудникам больницы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.