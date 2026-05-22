В Зимовниковском районе мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы покататься

В Зимовниковском районе 32-летний местный житель угнал служебную машину скорой помощи со двора центральной районной больницы. Об этом рассказали в региональном МВД.
— Обнаружил незапертое транспортное средство и решил покататься, — объяснил задержанный полицейским.
Скрыться далеко не удалось. Мужчина доехал на угнанной скорой до Волгограда, где бросил машину на одной из улиц. Полицейские в кратчайшие сроки установили его личность и задержали. Автомобиль нашли и вернули сотрудникам больницы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
