Суд оставил без изменения приговор бывшему ректору БФУ имени И. Канта

Калининградский областной суд оставил без изменения приговор в отношении экс-ректора БФУ имени И. Канта Александра Федорова и проректора по экономике Елены Мялкиной. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Накануне осужденные подали жалобы, не согласившись с решением суда первой инстанции. Судебная коллегия приговор признала законным и обоснованным.
Напомним, ректор Федоров и проректор Мялкина признаны виновными в присвоении более 35 миллионов рублей университета.
Федоров получил 5 лет колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, Мялкина — 3 года колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.