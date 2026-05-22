Суд оставил без изменения приговор бывшему ректору БФУ имени И. Канта

Александр Федоров остается в колонии общего режима.

Источник: Комсомольская правда

Калининградский областной суд оставил без изменения приговор в отношении экс-ректора БФУ имени И. Канта Александра Федорова и проректора по экономике Елены Мялкиной. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Накануне осужденные подали жалобы, не согласившись с решением суда первой инстанции. Судебная коллегия приговор признала законным и обоснованным.

Напомним, ректор Федоров и проректор Мялкина признаны виновными в присвоении более 35 миллионов рублей университета.

Федоров получил 5 лет колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, Мялкина — 3 года колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.