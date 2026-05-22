В Прикамье почти 42% клещей заражены боррелиозом

Боррелиозом в Прикамье заражены почти 42% клещей, такие результаты лабораторных исследований на минувшей неделе опубликовал краевой минздрав.
С начала сезона в Пермском крае зарегистрировано 3238 обращений по поводу укуса клещей, из них 664 случая — среди детей. По данным Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших в Пермском округе (475 случая), Перми (351 случая) и Кунгурском округе (158 случая).
Лабораторные исследования клещей за прошедшую неделю показали, что 41,6% насекомых инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 3,7% — моноцитарным эрлихиозом человека, 2,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека и 1,1% — клещевым вирусным энцефалитом.
В Министерстве здравоохранения советуют носить светлую, плотную, закрытую одежду (рукава с манжетами, брюки заправлять в носки или обувь), после прогулок в местах с высокой травой и кустарниками проводить самоосмотры, а также использовать репелленты строго по инструкции.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что долины малых рек Егошихи и Данилихи в Перми начали обрабатывать от клещей. Специалисты обработают 5,2 гектара.
