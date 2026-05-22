33 нарушения выявили в работе автобусов в Нижнем Новгороде

Специалисты ЦРТС проверили состояние общественного транспорта на маршрутах и зафиксировали неисправности валидаторов, грязные салоны и повреждения стекол.

Специалисты отдела перевозок Центра развития транспортных систем провели проверку выполнения условий госконтрактов на маршрутах № 111 и № 115. Об этом сообщили в ГКУ НО «ЦРТС». Инспекторы осмотрели пять автобусов, зафиксировав в общей сложности 33 нарушения.

На маршруте № 115, который обслуживает ООО «Авто Футболистов», выявлены отсутствие валидатора, автоинформатора и электронных указателей, а также несоответствие цвета кузова и грязный салон. На маршруте № 111 (ООО «Пассажиртранссервис-НН») обнаружены трещина лобового стекла, повреждения обивки сидений и загрязнения внутри автобусов.

По итогам проверки перевозчикам направят претензии для взыскания штрафов. При этом уточняется, что все рейсы на указанных направлениях были выполнены строго по графику.

Ранее работу кондиционеров проверили в нижегородских автобусах.