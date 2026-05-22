В Красноярске назвали обладателей премии «Спортивная гордость» по итогам 2025 года

В администрации Красноярска наградили победителей ежегодного смотра-конкурса «Спортивная гордость Красноярска». По итогам 2025 года лауреатами стали 36 спортсменов и тренеров-преподавателей муниципальных спортивных школ и школ олимпийского резерва. Премию вручают за высокие результаты на международных, всероссийских, межрегиональных и региональных соревнованиях. В этом году награды получили 15 тренеров-преподавателей и 21 спортсмен. Кроме победителей в отдельных номинациях, были определены и абсолютные лидеры конкурса. Те спортсмены, которые только начинают профессиональный путь, но уже имеют выдающиеся достижения, сегодня были отмечены нашей премией. Каждый из них уникален, вне зависимости от статуса соревнований. Нашим спортсменам возвращают право выступать за свою страну на международной арене под своим гимном и флагом, а это означает, что впереди у нас много побед, — отметила заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева. Одним из самых лауреатов вновь стал Константин Крылов — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва. Легкоатлет уже четвертый год подряд признается лучшим спортсменом среди юниоров по олимпийским видам спорта. Константин является мастером спорта России международного класса, чемпионом страны в беге на 100 и 200 метров, победителем международного турнира «Мемориал братьев Знаменских». В прошлом сезоне спортсмен также установил новый рекорд России на дистанции 100 метров — 10,04 секунды, превзойдя достижение, державшееся с 1986 года. Я на протяжении 16 лет занимаюсь легкой атлетикой и, конечно, мне очень приятно четвёртый год подряд получать звание лучшего спортсмена года по олимпийским видам спорта среди юниоров. Эта победа — результат слаженной ежедневной работы вместе с моим тренером, без которого я бы не смог добиться таких высоких результатов, — поделился Константин Крылов. Напомним, что в Красноярске ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Замятина поздравили с 99-летием.