ВСУ атаковали Шебекино и Яковлевский округ Белгородской области: есть раненые

В районе хутора Жданов Яковлевского округа беспилотник атаковал «Газель», из-за чего пострадали двое мужчин. У одного из них диагностированы множественные осколочные ранения и ожоги различных частей тела. Второй получил осколочные ранения головы, ожоги лица и руки — его состояние оценивается как тяжелое. Бригады скорой помощи транспортируют раненых в областную больницу. Транспортное средство повреждено.