В двух свердловских деревнях открыли новые фельдшерско-акушерские пункты

В двух деревнях Свердловской области установили новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Теперь своевременную медицинскую помощь смогут получать 500 жителей деревень Озерки и Марийские Ключики. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.