Эксперт рассказала, почему гаджеты нужно дезинфицировать ежедневно

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Микроорганизмы с рук могут образовывать биопленку на технике, поэтому поверхности гаджетов стоит дезинфицировать ежедневно, рассказала кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Татьяна Бахвалова.
«Вместе с микроскопическими частицами кожи и пыли в технологические отверстия и щели различных приборов и гаджетов попадают микроорганизмы. Они образуют плотную биопленку, которая снижает доступ кислорода и дезинфицирующих средств, поэтому обычное протирание салфеткой или тканью удаляет только внешний слой этой микробной структуры», — сказала Бахвалова «Газете.Ru».
Как объяснила специалист, использование гаджетов с таким налетом переносит вирусы обратно на кожу, откуда они попадают на слизистые и продолжают размножаться.
«Смартфон, который постоянно находится в руках, формирует заметную микробную пленку уже за сутки, поэтому его следует обрабатывать ежедневно. Пульт или клавиатуру при умеренном использовании достаточно очищать 2−3 раза в неделю», — подчеркнула эксперт.
Для дезинфекции телефона Бахвалова посоветовала применять мягкие салфетки, смоченные в 70%-ном спирте, или же специальные растворы для обработки электроники.
«Особое внимание нужно уделять щелям, отверстиям и пространствам между кнопками, где биопленка удерживается особенно прочно», — заключила эксперт.