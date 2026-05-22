Доля просроченных кредитов населению Ростовской области составляет 5%

В Ростовской области доля просроченной задолженности по кредитам, выданным населению, составляет 5%. Об этом сообщил заместитель председателя правления по отчетности, аналитике и финансам банка «Центр-Инвест» Сергей Иванов на деловой сессии «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста», организованной «Ъ-Ростов».

По данным банка, доля просроченной задолженности по кредитам, выданным в Ростовской области населению, на 0,4% больше среднероссийского показателя.

Доля просрочек по кредитам, выданных в Ростовской области ИП, составляет 4,8%, а по кредитам, выданных малому и среднему бизнесу — 3,5%.

В среднем по России доля просроченной задолженности по кредитам ИП составляет 6,3%, по кредитам МСБ — 4,2%.