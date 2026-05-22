Карантин по лейкозу крупного рогатого скота установили в Воротынском округе

Карантин по лейкозу крупного рогатого скота установлен в селе Покров-Майдан в Воротынском округе Нижегородской области. Соответствующий приказ опубликован на региональном портале правовой информации.
Причиной введения карантина стал положительный тест на лейкоз у одной из коров в личном подсобном хозяйстве. Ограничения действуют с 23 апреля, их могут снять особым распоряжением. Неблагополучным пунктом объявили весь населенный пункт.
Теперь из зоны карантина запрещено вывозить восприимчивых к заболеванию животных. Исключение — скот, который отправляют на убой. Кроме того, территорию подсобного хозяйства запрещено посещать посторонним. В селе Покров-Майдан также ввели ограничение на сельскохозяйственные ярмарки и выставки.
Напомним, новые очаги бешенства выявили в Нижегородской области. Карантин ввели в двух селах Починковского округа.