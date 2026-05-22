В Воронеже предстоящее лето будет теплее предыдущего

Предстоящее лето в Воронеже окажется заметно теплее предыдущего. Температурные значения превысят и климатическую норму. Об этом сообщили метеорологи сервиса «Яндекс Погода».
Наиболее заметное отклонение ожидается в июне и августе, когда среднемесячная температура превысит прошлогодние значения более чем на 3 .
Объем осадков сохранится в пределах средних многолетних значений. При этом по сравнению с летом 2025 года осадков выпадет в 1,5 раза меньше — главным образом из-за засушливых и жарких июня и августа. Самым дождливым месяцем станет июль.