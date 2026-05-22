Ориентир на 2030-й. ИИ, ИТ и роботы

В центре внимания — расширение линейки IT-продуктов и цифровых сервисов, автоматизация производств и новые B2B-сервисы. И, как следствие, рост выручки до 1 триллиона рублей.
На конференции ЦИПР-2026 глава ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский представил стратегию развития провайдера до 2030 года. Читайте об этом в материале nn.aif.ru.
От цифрового дневника до цифрового отеля.
В рамках новой стратегии значительный акцент сделан на развитии промышленной автоматизации и внедрении сервисных моделей для корпоративных клиентов. В индустриальном секторе компания предлагает комплексные решения на базе собственных технологических платформ, включая системы управления технологическими процессами, цифровые дневники, роботизацию производства, гибридную облачную инфраструктуру и системы комплексной безопасности.
В сегменте B2B позиционирование компании разделено на три ключевых направления. Для крупного бизнеса это цифровой интегратор, поставляющий сложные комплексные IT-решения, гибридные облака и кибербезопасность. Для малого и среднего предпринимательства — единая платформа сервисов в формате «одного окна» (например, готовые решения «цифровой отель» и «цифровой ресторан», автоматизирующие управление ресурсами и процессами). Наконец, инфраструктура цифрового государства, услуги цифровой трансформации и информационной безопасности необходимы госструктурам.
Провайдер планирует сохранять лидирующие позиции ключевых подразделений на быстрорастущих рынках. Так, планируется, довести долю цифровых сервисов в общих доходах компании с нынешних 30% до более чем 40% к 2030 году. В B2B-сегменте ожидается кратный рост выручки отдельных направлений: к примеру, дата-центр ставит цель увеличить выручку с 76 млрд рублей в 2025 году до 169 млрд рублей к 2030 году.
Новые технологические приоритеты.
Одним из центральных технологических приоритетов новой стратегии становится активное внедрение и развитие решений в области искусственного интеллекта (ИИ). «Я считаю, что наступает время активного внедрения различных ИИ-технологий, и мы хотим быть одним из драйверов и лидеров этого развития, — говорит Михаил Осеевский. — Но мы, естественно, занимаемся решениями в первую очередь прикладного характера».Президент «Ростелекома» считает, что надо искать наиболее эффективные способы ведения бизнеса там, где это разумно, рационально и возможно. И искусственный интеллект нужно использовать, но не любой ценой.
«Потому что все-таки у нас компания, с одной стороны, цифровая, а с другой стороны, мы связаны с физическим миром и имеем у себя на балансе огромное количество физических объектов, которые создаются и обслуживаются. Поэтому и подходить к автоматизации нужно сбалансированно», — пояснил Михаил Осеевский.
Баланс инфраструктуры и кибербезопасности.
Бизнес «Ростелекома» — огромный инфраструктурный комплекс. На балансе оператора находится колоссальное количество физических объектов — линии связи, центры обработки данных и базовые станции. Поэтому цифровая автоматизация должна гармонично сочетаться с физическим обслуживанием инфраструктуры — и собственной, и заказчиков.
Надёжность этой инфраструктуры подкрепляется лидерством на рынке кибербезопасности, где доля оператора составляет около 30%. В фокусе внимания — разработка технологий защиты от киберугроз, использующих ИИ, а также развитие национальных инфраструктурных проектов. Среди них — проект магистральной сети T-Nex, обеспечивающий связность западной и восточной границ страны. На рынке фиксированной связи оператор удерживает долю свыше 40%, а покрытие мобильной сетью LTE планируется довести до 98% населения страны.
Компетентно.
«Всё-таки стратегия — это институт долгосрочного видения, — резюмировал Михаил Осеевский, отвечая. на вопрос, как экономический фон и внешние события повлияют на реализацию задуманного. — Никто не знает до конца, какие именно сложности встретятся нам на этом пути, и закладывать в стратегию абсолютно все нюансы невозможно. На самом деле они не носят серьезного характера для нашего глобального развития. Компания активно развивается, нам удается увеличивать показатель EBITDA более высокими темпами, так что эти факторы не являются для нас критическим препятствием».