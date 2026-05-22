Жители Волгоградской области временно останутся без телерадиосигнала

Так, 26 мая с 9:00 до 15:00 жители города Котельниково не смогут смотреть программы из пакетов РТРС-1 и РТРС-2. Подобные неудобства ожидают и абонентов села Громославка Октябрьского района. Здесь отключение эфира запланировано на 27 мая также с 9:00 до 15:00. Причиной станут необходимые профилактические или другие технические работы, требующие полного отключения передающего оборудования.