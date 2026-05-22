В Сочи 33 детских сада присоединились к проекту «Детский агропарк»

«Проект “Детский агропарк” — это современная образовательная модель, объединяющая обучение, игру и трудовое воспитание. Она помогает детям освоить азы аграрной сферы, развивает экологическое мышление и навыки ранней профориентации. Ребята получают уникальный опыт взаимодействия с природой, что формирует у них интерес к труду и бережное отношение к окружающей среде. Всего на сегодняшний день на базе образовательных учреждений города Сочи в рамках проекта создано более 40 агропарков, охватывающих как дошкольный, так и школьный уровень», — подчеркнула директор департамента образования администрации Сочи Ольга Медведева.