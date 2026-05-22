В Сочи 33 детских сада присоединились к проекту «Детский агропарк»

Участниками муниципального проекта «Детский агропарк» в этом году стали 33 детских сада в Сочи. Реализация таких инициатив отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
В ходе проекта воспитанники детских садов под руководством педагогов осваивают азы агрономии, учатся ухаживать за растениями и получают уникальный опыт взаимодействия с природой. В предстоящий летний период ребята смогут вырастить на своих опытных участках более 30 разных сортов и гибридов овощей, ягод и цветов. Кроме того, каждый детский сад самостоятельно выбрал свою специализацию. Например, в детском саду № 6 выращивают лимоны, а в детсаду № 19 — лотосы.
«Проект “Детский агропарк” — это современная образовательная модель, объединяющая обучение, игру и трудовое воспитание. Она помогает детям освоить азы аграрной сферы, развивает экологическое мышление и навыки ранней профориентации. Ребята получают уникальный опыт взаимодействия с природой, что формирует у них интерес к труду и бережное отношение к окружающей среде. Всего на сегодняшний день на базе образовательных учреждений города Сочи в рамках проекта создано более 40 агропарков, охватывающих как дошкольный, так и школьный уровень», — подчеркнула директор департамента образования администрации Сочи Ольга Медведева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.