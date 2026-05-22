Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орловским депутатам ограничат бюджетные деньги на исполнение наказов

В первом чтении приняты поправки в закон о наказах избирателей, устанавливающий ограничение на расходование бюджетных средств. Предполагается, что деньги не смогут выделять на оказание помощи коммерческим и религиозным организациям, политическим партиям, а также на проекты, вредящие экологии, и на ремонт частных зданий. Финансы будут направлять «только на общественно значимые цели», сообщили в пресс-службе Орловского облсовета по итогам 67-го заседания комитета по бюджету, налогам и финансам.

Источник: Коммерсантъ

В первом чтении приняты поправки в закон о наказах избирателей, устанавливающий ограничение на расходование бюджетных средств. Предполагается, что деньги не смогут выделять на оказание помощи коммерческим и религиозным организациям, политическим партиям, а также на проекты, вредящие экологии, и на ремонт частных зданий. Финансы будут направлять «только на общественно значимые цели», сообщили в пресс-службе Орловского облсовета по итогам 67-го заседания комитета по бюджету, налогам и финансам.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце февраля этого года облсовет большинством голосов утвердил изменения в план исполнения сводного перечня наказов избирателей, чтобы появление бюста Иосифа Сталина на территории парка Победы в Орле было профинансировано из программы наказов. Инициатива открыть первый официальный бюст-памятник Сталину в областном центре исходила от обкома КПРФ. Представитель от законодательного органа госвласти Орловской области в Совете Федерации Василий Иконников назвав решение «справедливым».

В середине апреля губернатор Андрей Клычков официально внес изменения в программу наказов, дополнив ее мероприятием по изготовлению и установке бюста Сталина. На эти цели из регионального бюджета направили 1,3 млн руб.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию наказов избирателей депутатами Орловского облсовета составляет 65 млн руб.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше