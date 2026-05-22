Орловским депутатам ограничат бюджетные деньги на исполнение наказов

В первом чтении приняты поправки в закон о наказах избирателей, устанавливающий ограничение на расходование бюджетных средств. Предполагается, что деньги не смогут выделять на оказание помощи коммерческим и религиозным организациям, политическим партиям, а также на проекты, вредящие экологии, и на ремонт частных зданий. Финансы будут направлять «только на общественно значимые цели», сообщили в пресс-службе Орловского облсовета по итогам 67-го заседания комитета по бюджету, налогам и финансам.