Воронежцев приглашают на майский бал

Рассказываем о главных событиях Воронежа и области.

Источник: АиФ Воронеж

23 мая.

Театр оперы и балета.

18:00 | Мюзикл «Мужчина моей мечты» | 12+

Никитинский театр.

13:00 | Лекция Надежды Плунгян «Все, чего мы еще не знаем о советском и современном искусстве» | 16+

18:00 | «Господа Головлевы» | 16+

18:00 | «Глитч» | 16+

Театр «Кот».

16:00 | «Вредный спектакль» | 3+

Новый театр.

18:00 | «Лулу и Динозавр» | 3+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

18:00 | Бал «Волшебство майского сада» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

17:00 | Программа «Со скелетом и без» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+

13:00 | Мастер-класс «Древние пейзажи Костенок» | 6+

14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

24 мая.

Театр оперы и балета.

11:00 | Музыкальная сказка «Аленький цветочек» | 6+

16:30 | Экскурсия «Волшебный мир театра» | 4+

18:00 | Барышня и хулиган/Мир балета Михаила Фокина| 6+

Никитинский театр.

18:00 | «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+

18:00 | «Клара Милич» | 16+

Театр «Кот».

12:00 | «Пока мы здесь» | 12+

16:00 | «Феромон» | 16+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.

18:00 | «Беглянки» | 16+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

17:00 | Экскурсионный маршрут «Водные/сухопутные» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+

12:00 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+

13:00 | Мастер-класс «Живопись каменного века» | 6+

14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

O самых интересных событиях рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в каналах МАКС и Телеграм.