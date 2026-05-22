Воронежцев приглашают на майский бал

23 мая.
Театр оперы и балета.
18:00 | Мюзикл «Мужчина моей мечты» | 12+
Никитинский театр.
13:00 | Лекция Надежды Плунгян «Все, чего мы еще не знаем о советском и современном искусстве» | 16+
18:00 | «Господа Головлевы» | 16+
18:00 | «Глитч» | 16+
Театр «Кот».
16:00 | «Вредный спектакль» | 3+
Новый театр.
18:00 | «Лулу и Динозавр» | 3+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
18:00 | Бал «Волшебство майского сада» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
17:00 | Программа «Со скелетом и без» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
13:00 | Мастер-класс «Древние пейзажи Костенок» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
24 мая.
Театр оперы и балета.
11:00 | Музыкальная сказка «Аленький цветочек» | 6+
16:30 | Экскурсия «Волшебный мир театра» | 4+
18:00 | Барышня и хулиган/Мир балета Михаила Фокина| 6+
Никитинский театр.
18:00 | «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+
18:00 | «Клара Милич» | 16+
Театр «Кот».
12:00 | «Пока мы здесь» | 12+
16:00 | «Феромон» | 16+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.
18:00 | «Беглянки» | 16+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
17:00 | Экскурсионный маршрут «Водные/сухопутные» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
12:00 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
13:00 | Мастер-класс «Живопись каменного века» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
