Кузбасская компания оптимизировала производство устройств для горнодобычи

Компания «Системы промышленной безопасности» в Кузбассе оптимизировала изготовление гидравлических устройств для горнодобывающей промышленности в ходе участия в федпроекте «Производительность труда». Он является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
За полгода при поддержке экспертов регионального центра компетенций на предприятии выявили и устранили 22 производственных проблемы. Рабочие места переоборудовали по системе 5С — методу организации рабочего пространства, который позволяет создать безопасные и эффективные условия труда. Это позволило почти в шесть раз сократить время на поиск нужного инструмента — с 85 до 15 минут за смену.
Кроме того, применив специальные калибры для проверки, почти в два раза удалось сократить количество брака. В итоге компания на 79% ускорила время производства продукции и в 2,5 раза увеличила выработку. В ближайшие годы предприятие планирует фундаментальную трансформацию производства, цель которой — выход на рынки стран Азии и Африки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.