Для двух лесных питомников Омской области приобрели тракторы

Тракторы получат Черлакский и Исилькульский лесные питомники по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в главном управлении лесного хозяйства Омской области.
Приобретенные колесные тракторы адаптированы для работы в питомниках. Техника оснащена дизельными двигателями, обеспечивающими достаточную тяговую мощность для обработки почвы. При этом она компактна и маневренна для работы на ограниченных площадях между грядами. Для каждого трактора также закуплены прицепы и навесное оборудование, необходимое для работы в питомниках.
Техническое оснащение питомников позволяет в ходе лесовосстановления использовать качественные сеянцы с открытой корневой системой. Для Омской области, где высадка леса ежегодно производится на сотнях гектаров, это направление имеет важное значение. Развитие собственной семеноводческой базы — стратегическая задача для лесного хозяйства региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.