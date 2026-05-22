На Дону дорожные камеры устанавливают с опережением графика

Первые устройства уже приступили к дежурству на улицах.

В Ростовской области подрядчик «Урбантех‑СЗ» завершил установку первых 30 современных комплексов фотовидеофиксации, 20 из которых уже функционируют в Ростове‑на‑Дону. Об этом сообщила заместитель губернатора и министр транспорта Алёна Беликова, представив актуальные данные о ходе реализации проекта.

Работы ведутся с опережением графика: подрядчик планирует завершить развёртывание всей сети комплексов до конца 2026 года.

Устанавливаемые комплексы модели «Азимут» обладают расширенным функционалом и фиксируют следующие нарушения правил дорожного движения: превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, пересечение сплошной линии разметки, движение по обочине, непристёгнутый ремень безопасности, использование мобильного телефона за рулём, непропуск пешехода на пешеходном переходе.

Размещение комплексов осуществляется в соответствии с адресным планом, предусматривающим охват всех ключевых участков дорожной сети региона.