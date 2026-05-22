На Дону дорожные камеры устанавливают с опережением графика

В Ростовской области подрядчик «Урбантех‑СЗ» завершил установку первых 30 современных комплексов фотовидеофиксации, 20 из которых уже функционируют в Ростове‑на‑Дону. Об этом сообщила заместитель губернатора и министр транспорта Алёна Беликова, представив актуальные данные о ходе реализации проекта.