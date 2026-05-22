В Воронеже открыли мемориальную доску в честь Юрия Хоя

Памятная доска лидеру легендарной музыкальной группы теперь есть на улице Циолковского, 119.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже появился еще один значимый для фанатов легендарной группы «Сектор газа» адрес. В пятницу, 22 мая, в 11:00 на фасаде дома № 119 по улице Циолковского торжественно открыли мемориальную доску Юрию Хою.

Церемония получилась неофициальной и по-домашнему теплой. Во дворах играла музыка из автомобильной магнитолы, среди гостей были и соседи, и друзья, и близкие Юрия. Конечно, звучали хиты, без которых немыслимы 90-е: «30 лет», «Пора домой», «Туман». Атмосферу соткали из личного — доску открывали дочь Юрия Ирина Клинских и его супруга Галина.

Момент вышел настолько трепетным, что Галина не смогла сдержать волнения и прослезилась. Она поделилась историей знакомства с Юрием: как она услышала будущего мужа… из окна, когда тот пел во дворе. Под аккорды же прозвучало предложение руки и сердца. И долгие месяцы ожидания из армии.

Ирина призналась, что родительский дом на Циолковского для нее — святое место:

— Я знаю здесь каждый уголок, — сказала она. — И часто приезжаю навещать маму, вожу по этим же тропинкам своих детей.

Кстати, именно 22 мая в Воронеже проходят съемки художественного фильма «Хой!» (режиссер Владимир Щегольков). Ирина Клинских, которая консультирует создателей картины, в восторге от работы актеров. Особые эмоции у нее вызвал Никита Кологривый, исполнитель главной роли:

— Порою шли мурашки от того, насколько сильно он вжился в образ отца.

Кстати, на канале «КП-Воронеж» в МАХ есть эксклюзивные кадры с места событий.

https://max.ru/kpvrn/AZ5O5UWNSf0.

