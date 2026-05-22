«Когда победим, буду орать во всё горло». «Ратель» помогает семьям бойцов

Пара футболок, пара штанов, носки, аптечка и «мыльно-рыльное» — это всё, что гуманитарный волонтёр Анастасия Грунтова берёт с собой в командировку в зону СВО.
«Никаких супермодных гелей для душа. Всегда есть мыло — мылом и умоемся. Условия там полевые, и мы к этому готовы. Спать на досках в спальном мешке? Буду спать на досках. Я не из изнеженных барышень», — говорит она.
Быть наравне с мужиками.
Анастасия Грунтова работает старшим инструктором-методистом в спортивном комитете, а всё остальное время посвящает помощи участникам специальной военной операции и их близким. Она руководит местным Комитетом семей воинов Отечества (КСВО), организует сбор гуманитарной помощи и сама ездит за ленточку. В зоне СВО её знают по позывному «Ратель».
Путь к волонтёрству для Анастасии начался практически сразу после объявления СВО. Весной 2022 года она, будучи модератором районного паблика «АнтиДПС», предложила провести автопробег в поддержку российских бойцов.
«Я думала, соберётся машин девять, проедем километров десять с триколорами, и на этом всё, — вспоминает она. — Но люди стали массово подключаться. Мы разработали наклейки — буквы Z. На выезде у нас была 71 машина, а когда мы заехали на конечную точку, на берег озера, собралось около 290 автомобилей! Это был самый крупный автопробег в крае на тот момент. Мы выстроили из машин огромные буквы Z и V, снимали всё с коптера. Администрация района и спортивный комитет нас тогда очень поддержали: перекрыли движение, обеспечили безопасность».
После этого Анастасия стала общаться с волонтёрами, помогающими бойцам, собирать медицинские изделия. Когда началась мобилизация, появилась группа «Фонд помощи мобилизованным». Закупали всё: тактические очки, перчатки, рюкзаки, термобельё. Со временем появилась официальная точка сбора гуманитарной помощи в редакции местной газеты, а группа переименовалась в «Фонд помощи участникам СВО».
«Сегодня у нас большая армия волонтёров. Есть отдельное направление “Поварской десант” под руководством Александры Коробко. Его участники изготавливают сублимированные продукты для бойцов. С самого начала волонтёрской деятельности со мной работает казначей группы Галя Букатова, которая отвечает за финансовую отчётность и различные сборы», — рассказывает женщина.
Своих подопечных Анастасия навещает и в зоне боевых действий. В 2024 году она впервые поехала за ленточку в качестве сопровождающей гуманитарный груз.
«Поездки проходят просто: отправляем груз из Красноярска, а сами выезжаем встречать его там. Разгружаем, сортируем. Кто из парней может — приезжает сам, до других подразделений развозим сами. Я водитель со стажем, поэтому сажусь за руль», — говорит волонтёр.
В этих командировках у Анастасии есть свои талисманы: связанный волонтёрами Чебурашка, который проехал с ней уже три командировки, белый ангел из родной церкви и игрушечный тигрёнок.
В соцсетях Анастасии можно найти видео из зоны СВО: вопреки всему происходящему за ленточкой, в Сети публикуются только простые, человеческие моменты.
«Понятно, что мы едем туда не развлекаться. Юмор — это барьер от чего-то страшного и плохого. Мы не можем показать бойцам свои страхи, слёзы или разочарование, поэтому много шутим. Шутки рождаются прямо в моменте, из той ситуации, в которой мы находимся. В большинстве случаев они понятны только нам», — говорит женщина.
Кстати, позывной Анастасии тоже родился из гуманитарных будней. В конце 2022 года она грузила партию помощи для отправки и попыталась поднять 30-килограммовый куб с мёдом. Боец попытался её остановить: «Настя, тяжело же!».
«Я ему говорю: вот закончится спецоперация — будем девочками. Сейчас работаем наравне с вами. Через три часа он мне звонит и говорит: “Я придумал тебе позывной. Будешь “Ратель”. Загугли”. Оказалось, Ратель — это первая боевая машина пехоты (а ещё так называют медоедов. — Прим. ред.). Так и прижилось», — вспоминает Анастасия.
Спасти от сиротства.
Как руководитель КСВО Манского района, Анастасия работает с самыми сложными человеческими историями. Запросы поступают разные: от юридической помощи до простого человеческого участия, когда жене или матери бойца нужно выговориться посреди ночи.
«Бывают невероятные истории, — делится Анастасия. — Ко мне обратилась пожилая женщина, мама бойца. Она фактически в одиночку воспитывала его дочку от первого брака, потому что бывшая жена попала в аварию и стала инвалидом первой группы, недееспособной. Вскоре к бабушке переехала ещё одна, младшая дочь бойца. И тут случается трагедия. Бабушка во время плановой операции умирает. Дети остаются с неродным дедушкой. Через неделю умирает их мать. Две девочки фактически становятся круглыми сиротами при живом отце, который находится на СВО».
К работе оперативно подключились юристы и региональный штаб Комитета семей воинов Отечества. Бойца удалось демобилизовать. Сейчас он дома с дочками, женился во второй раз и ждёт рождения ребёнка.
Справляться с таким объёмом чужой боли тяжело. Анастасия признаётся, что дважды пыталась уйти из волонтёрства из-за выгорания, непонимания и даже жалоб от некоторых людей в инстанции.
«Помогает вера. Приду в церковь, постою, помолчу, поговорю с нашим батюшкой, отцом Андреем — и на душе становится легче. Приходит осознание: кто, если не мы? У меня старший брат десантник, сын сейчас в ВДВ. Девиз “Никто кроме нас” работает и в моей жизни», — признаётся Анастасия.
Вторая отдушина — основная работа в спорткомитете. Постоянное движение, соревнования, новые знакомства и поддержка руководства помогают переключаться.
Не предавать себя и свою страну.
У Анастасии два сына. Младшему 14 лет, он профессионально занимается регби. Старший недавно стал участником специальной военной операции.
«Он всегда был моей гордостью, хотя в подростковом возрасте, конечно, случались и споры, — рассказывает Анастасия. — Когда он получил диплом и ушёл на срочную службу, я даже выдохнула: думала, отучился, отслужит, вернётся. Мы с ним договаривались: сначала отслужи срочку, наберись мудрости, научись обращаться с оружием, а потом возвращайся домой. Поешь моего борща, я на тебя посмотрю, обниму, а дальше делай что хочешь».
Судьба распорядилась иначе. Через два месяца после начала срочной службы сын огорошил мать новостью: «Я подписываю контракт».
«Это был очень тяжёлый месяц, — признаётся Анастасия. — Я отговаривала, подключала его дядю, моего старшего брата, который сам является ветераном боевых действий и большим авторитетом для сына. Мы долго беседовали. Но в итоге я поняла: ребёнок принял взрослое, взвешенное решение связать свою жизнь со службой Родине».
Анастасия напутствовала сына: «Живи по чести. Не предавай себя и свою страну».
Сейчас они созваниваются каждый день. Сын часто советуется с мамой и дядей.
«Отношения стали гораздо теплее. Я вижу, как он изменился, как повзрослело его мышление. Мой сын стал настоящим мужчиной».
На вопрос о том, что она сделает в первую очередь, когда закончится спецоперация, Анастасия отвечает не задумываясь: «Я думаю об этом каждый день. Возьму флаг-триколор, пройдусь по центру своего села и буду во всю глотку кричать “Ура!”, пока не сорву голос. У наших родителей и дедов есть свой День Победы. А сейчас мы куём свою Победу — для наших детей, внуков и правнуков. И этот день обязательно настанет».
Что делать, если боец не выходит на связь?
Не паникуйте. Если боец не звонит 10, 15 или даже 20 дней — это нормально. Боевые задачи бывают разными, иногда связи нет до месяца.
Напишите запрос. Если прошло более месяца, сделайте официальный письменный запрос в военкомат, от которого призывался боец. Там обязаны информировать о его текущем статусе.
Позвоните на горячую линию Минобороны РФ. Важно учесть: информацию предоставляют только ближайшим родственникам (жене, матери, детям).
Обратитесь за психологической помощью. Если неизвестность сводит с ума, не оставайтесь одни. Обратитесь к священнику в храме (многие из них прошли спецкурсы по работе с семьями военных) или позвоните психологам КСВО: они умеют работать с такими тревогами.
