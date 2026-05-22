В якутском городе Покровске состоялся фестиваль ледохода

Фестиваль ледохода «УһУКТУУ: энергия большой реки» прошел 16 мая в городе Покровске Республики Саха (Якутия). Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве предпринимательства, торговли и туризма региона.
Программа события включала ярмарку брендов, выставку-продажу изделий местных жителей и творческие мастер-классы. Были организованы фестиваль еды, концерт живой музыки и пленэр. Кроме того, для спортсменов состоялись мини-игры, состязания от спортивных брендов, мастер-класс по фитнесу и многое другое. Также прошли парад в национальных костюмах, театральное представление, книжная ярмарка и другие мероприятия.
В ходе деловой программы состоялась стратегическая сессия координационного совета по развитию туризма при главе Хангаласского улуса. Участники обсудили вопросы системного развития туризма, синхронизации событийного календаря, реализации мастер-плана Покровска и формирования туристического кода улуса. Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Георгий Андреев выступил с общим докладом о развитии туристической отрасли республики. Он подчеркнул важность комплексного подхода к развитию территорий через событийный туризм, инфраструктурные проекты и современные цифровые решения.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.