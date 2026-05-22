В Улан-Удэ пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Бурятии. Амтатай»

Гастрономический фестиваль «Вкус Бурятии. Амтатай» состоится 22−24 мая в Улан-Удэ в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве туризма Республики Бурятии.
На фестивале будет представлено более 30 локальных ремесленников и свыше 25 кафе и ресторанов города. В 2026 году фестиваль впервые представит формат тематических зон: каждая из них будет отражать уникальное наследие Бурятии. В зоне «Степь» гости смогут попробовать традиционное мясо и буузы, в «Байкале» — рыбные блюда, в «Тайге» — дикоросы и лесную кухню Бурятии. Зона «Белая еда» будет посвящена блюдам с молоком, а «Новая Бурятия» — современной кухне.
Гостей ждут дегустации блюд традиционной и современной бурятской кухни, мастер‑классы от шефов и локальных мастеров, ярмарка ремесленников и локальных производителей, интерактивные фотозоны и активности для детей. Одним из центральных событий станет кулинарный поединок, где будут соревноваться девять лучших шефов Бурятии. Кроме того, будет организована самая масштабная совместная лепка тысячи бууз.
