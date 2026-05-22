В Улан-Удэ пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Бурятии. Амтатай»

На фестивале будет представлено более 30 локальных ремесленников и свыше 25 кафе и ресторанов города. В 2026 году фестиваль впервые представит формат тематических зон: каждая из них будет отражать уникальное наследие Бурятии. В зоне «Степь» гости смогут попробовать традиционное мясо и буузы, в «Байкале» — рыбные блюда, в «Тайге» — дикоросы и лесную кухню Бурятии. Зона «Белая еда» будет посвящена блюдам с молоком, а «Новая Бурятия» — современной кухне.