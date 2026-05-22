Ветврач Зорин рассказал, чем опасен для собаки леопардовый слизень

Собака, съев это насекомое, может погибнуть.

Слизни, в том числе крупный представитель семейства — леопардовый слизень, опасны тем, что переносят личинки нематоды Angiostrongylus. Чем грозит поедание такого насекомого домашнему питомцу, в интервью РИАМО рассказал ветеринарный врач Михаил Зорин.

«Попадая в организм собаки, которая съела слизня, паразит поражает легкие и сердце, вызывая потенциально смертельное заболевание. Симптомы появляются не сразу: кашель, одышка, неврологические нарушения», — отметил эксперт.

Хозяину собаки лучше не ждать проявления опасных симптомов и при подозрении, что питомец съел на прогулке слизня, сразу обратиться в ветклинику.

Леопардовый слизень отличается от сородичей размером (до 20 см) и пятнистым рисунком тела.