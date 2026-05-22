В Воронежской области 80-летний водитель иномарки устроил ДТП с погибшим

Авария произошла в Калачеевском районе.

Источник: АиФ Воронеж

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Калачеевском районе. Авария произошла утром четверга, 21 мая, на 13-м км автодороги «Калач — Манино — граница Волгоградской области». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Предварительно, 80-летний водитель Nissan Primera ехал со стороны села Манино в направлении города Калач по правой обочине и зацепил металлическое дорожное ограждение. В результате пенсионер потерял контроль над управлением автомобиля, из-за чего иномарка слетела в придорожный кювет и врезалась в дерево.

Водитель Nissan Primera, а также 76-летний мужчина, находившийся в салоне автомобиля, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Там пассажир иномарки скончался в отделении реанимации.