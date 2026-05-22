В Воронежской области 80-летний водитель иномарки устроил ДТП с погибшим

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Калачеевском районе. Авария произошла утром четверга, 21 мая, на 13-м км автодороги «Калач — Манино — граница Волгоградской области». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.