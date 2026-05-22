Прокуратура проверит перевозчика, завысившего цены на воронежском маршруте

Прокуратура Воронежской области проведёт проверку в отношении перевозчика, который самовольно повысил стоимость проезда в автобусах маршрута № 122. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства тарифного регулирования в пятницу, 22 мая.
О жалобах пассажиров стало известно в понедельник, 18 мая. По их словам, на проезд между населёнными пунктами действует тариф 3,4 рубля за каждый километр. Однако, перевозчик якобы сам установил тарифную сетку. В результате доехать до нужной остановки стало в два раза дороже.
После жалоб воронежцев была проведена проверка. В ходе неё специалисты выявили признаки административных правонарушений по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Всю информацию направили в прокуратуру Воронежской области для принятия соответствующих мер в отношении ООО «ВТК».